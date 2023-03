Ligue des champions : pour la 4e fois depuis 2010, l'OL ne sera pas en demie

Lindsey Horan lors d’OL – Chelsea en mars 2023 (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

Il faudra certainement du temps aux Fenottes pour digérer ce revers. Eliminé en quarts de finale de la Ligue des champions par Chelsea jeudi, l'OL manquera les demi-finales pour la 4e fois en 13 ans.

Un exploit, le mot était peut-être fort, mais une très belle performance. Première équipe à faire tomber Chelsea à domicile depuis plus d'un an, l'OL est tout de même éliminé de la Ligue des champions après le quart de finale (1-2, 4-3 tab). La faute à un match aller manqué (0-1) et à un penalty accordé à la dernière seconde la deuxième manche.

Les Fenottes n'affronteront donc pas le FC Barcelone en demi-finales de la coupe d'Europe, une grande déception lorsqu'on connaît le caractère et l'ambition des joueuses de Sonia Bompastor. Place forte du continent, le club rhodanien a manqué seulement à quatre reprises le dernier carré de la compétition depuis 2010. C'était en 2014, 2015 et 2021. Une régularité qu'il faudra retrouver dès l'année prochaine, avec certainement un esprit de revanche décuplé pour les footballeuses qui porteront le maillot rhodanien.

Tirer les enseignements de l'élimination

Il y aura aussi des enseignements à tirer de cet échec, déjà pour la fin de la saison, où deux titres, la D1 et la Coupe de France, sont à glaner, mais aussi en vu de la Ligue des champions version 2023-2024.