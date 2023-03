À six jours de la demi-finale de la Coupe de France à Nantes, l'OL compte sur le soutien des supporters lyonnais. Des places sèches et pack en avion seront remis à la vente ce vendredi à partir de 11h30.

Encore une dernière chance d'être du voyage. À six jours du match le plus important de la saison de l'OL, le club lyonnais a décidé de mettre en vente de nouvelles places pour la demi-finale de Coupe de France à Nantes. Il faudra être rapide puisque les places sèches et les packs en avion seront en quantité plus que limitée, mais le rendez-vous est donné ce vendredi à partir de 11h30 sur la billetterie de l'OL (via ce lien) pour espérer avoir le précieux sésame.

Dans son opération "Tous à Nantes", le club lyonnais espérait pouvoir compter sur 1000 supporters à la Beaujoire. Ce chiffre devrait être logiquement atteint avec l'obtention de places supplémentaires et doit permettre aux coéquipiers d'Alexandre Lacazette de se surpasser pour décrocher une première finale de Coupe depuis le succès en 2012 face à Quevilly.