John Textor (OL) de nouveau dans la danse pour l’ASVEL ?

Face au rejet de l’arrivée de Serge Bueno dans l’actionnariat de l’ASVEL, Tony Parker cherche une autre solution. Comme cela avait été pressenti aux débuts des négociations entre l’OL et John Textor, l’Américain pourrait bien se retrouver impliqué dans le club de basket.

Sa volonté de donner les clés du camion à Serge Bueno avait créé une onde de choc dans le microcosme sportif lyonnais. Président et actionnaire majoritaire de l’ASVEL depuis 2014, Tony Parker était pour l’entrée du patron de l’entreprise Smart Good Things dans l’actionnariat du club villeurbannais, tout en gardant la présidence. Une volonté qui n’avait pas forcément été bien vu au sein de l’OL Groupe, qui possède des parts dans l’ASVEL.

Face à ce projet, LDLC et OL Groupe, actionnaires du club de basket, ont posé leur veto et mis Smart Good Things sur la touche, à la grande déception de Bueno et très certainement Tony Parker, qui a noué des liens solides avec l’homme d’affaires. Le projet mort-né, le quadruple champion NBA est désormais à la recherche d’une nouvelle solution. Cette dernière interviendra-t-elle avec l’aide de l’OL Groupe ?

Au moment des négociations exclusives avec l’OL Groupe, John Textor n’avait jamais caché son attrait pour le basket ainsi que ce que représente Tony Parker de l’autre côté de l’Atlantique. Des rencontres avaient eu lieu entre les deux hommes et la possibilité de voir les liens renforcés entre les deux clubs étaient plus qu’envisagés avant l’annonce de ces négociations avec Smart Good Things. La donne a changé depuis quelques semaines et L’Equipe croit savoir que les discussions entre Textor et Parker ont repris de plus belles. Néanmoins, Tony Parker devrait garder son statut d’actionnaire majoritaire.