"L’OL est le leader de la galaxie des clubs de Textor", assure Aulas

John Textor lors de la conférence de presse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Il y a trois mois, John Textor devenait le nouvel actionnaire majoritaire de l’OL et en faisait le 4e club de la galaxie Eagle Football. Le président Aulas assure que l’OL est la tête de gondole de ce projet.

Malgré le rachat de l’OL Groupe par John Textor, Jean-Michel Aulas ne manque jamais une occasion de rappeler que l’Américain lui a laissé le pouvoir décisionnel quotidien à l’OL et qu’il reste donc le patron à Lyon. Il l’a encore martelé dans l’entretien accordé à notre média, même s’il concède "être au service de l’investisseur". Néanmoins, avec la présence disparate de Textor entre Rhône et Saône, le président Aulas est forcément à la baguette, tout en restant en relation avec l’Américain. En rejoignant la galaxie Eagle Football, le président lyonnais espère que l’OL va passer dans une autre dimension et avoir le moyen de ses ambitions pour arriver à ses fins avec pourquoi pas un jour un trophée européen à soulever.

Seulement, ces fameux moyens vont-ils arriver un jour ? Les supporters attendaient de Textor de le voir mettre la main à la poche durant l’hiver afin de renforcer l’effectif de Laurent Blanc. Une position qui pousse à se demander si, à force de mettre tous ses œufs dans le même panier, John Textor ne va-t-il pas au final s’éparpiller ? Cette vision, Jean-Michel Aulas ne veut pas en entendre parler. "Ce qu’il a investi à Lyon par rapport à ce qu’il a investi à Crystal Palace, c’est sans commune mesure, c’est vingt fois plus, a déclaré Aulas sur Canal Plus. Donc à partir de là, la hiérarchie des valeurs est totalement respectée et c’est Lyon qui est le leader de cette galaxie de clubs."

Il y a quelque temps, John Textor s’était défendu de favoriser l’un de quatre clubs d’Eagle Football vis-à-vis des autres. Ce constat ne semble pas être arrivé jusqu’aux oreilles de président lyonnais.