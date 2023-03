Un dernier amical pour Tagliafico avant le retour à l’OL

Nicolas Tagliafico avec l’Argentine face à la Jamaïque (Photo by ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Parti en Argentine pour célébrer le titre de champion du monde, Nicolas Tagliafico doit rentrer à Lyon jeudi. Avant ça, le latéral gauche dispute un deuxième match amical avec l’Albiceleste contre Curaçao dans la nuit de mardi à jeudi.

Depuis une semaine, c’est un peu les vacances pour Nicolas Tagliafico. Non pas qu’il ait eu droit à quelques jours au soleil mais bien parce que ce rassemblement avec l’Argentine a un tout autre objectif que l’enjeu sportif. Depuis une semaines, les Argentins sont fêtés par leurs supporters pour cette première sortie en qualité de champion du monde. Le match amical gagné contre le Panama jeudi dernier a été le théâtre du 800e but en carrière de Lionel Messi, de quoi rendre les festivités du titre mondial encore plus belles.

En attendant de faire son retour à Lyon jeudi pour préparer le match contre le PSG mais surtout la demi-finale de Coupe de France contre Nantes, Tagliafico va profiter de ses dernières heures au pays. Après Buenos Aires et le stade Monumental, l’Albiceleste a pris la direction de Santiago del Estero et de l’Estadio Unico Madre de Ciudades. Dans la nuit de mardi à mercredi (1h30), l’Argentine affrontera Curaçao pour son deuxième match amical du rassemblement et refermer les festivités du titre mondial. Pour Nicolas Tagliafico, il sera ensuite temps de retourner dans le quotidien bien plus morose de l’OL.