Tagliafico (OL) et l’Argentine ont parfaitement fêté leur titre mondial

Pour leur première sortie en qualité de champions du monde, les Argentins ont signé une victoire contre le Panama (2-0). Titulaire, Nicolas Tagliafico a joué 69 minutes dans cette rencontre amicale.

La Fédération argentine avait promis de faire les choses en grand au Stade Monumental de River Plate. Elle n’a pas menti. Pour la première sortie de l’Albiceleste depuis son succès à la Coupe du monde 2022 au Qatar, l’heure n’était pas vraiment à s’intéresser à ce qu’il se passe sur le terrain, mais bien autour. Bien évidemment, la victoire de l’Argentine contre le Panama avec un magnifique coup-franc de Lionel Messi est venue embellir cette soirée qui s’annonçait déjà historique à Buenos Aires (2-0). Mais ce sont bien les festivités sur et en dehors du stade qui étaient attendues.

Un hommage a été rendu à tous les champions du monde argentins avec une cérémonie au centre du terrain et une véritable fête dans les rues de la capitale argentine. Présent au Qatar et pour ce rassemblement de mars, Nicolas Tagliafico était bien sûr de la fête. Il a pu présenter le trophée aux plus de 80 000 personnes venues s’entasser dans El Monumental et participer à la fête sur le terrain.

Titularisé sur le côté gauche de la défense avec le maillot argentin frappé des trois étoiles, le joueur de l’OL a joué pendant 69 minutes dans la victoire contre le Panama. Avant de laisser sa place à Marcos Acuna. Prochain rendez-vous pour Tagliafico et l’Argentine, mardi, avec un nouveau match amical contre Curaçao à Santiago del Estero pour une nouvelle soirée de fête.