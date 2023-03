Pour ce nouveau numéro de "Tant qu’il y aura des Gones", l’équipe de TKYDG accueillait Enzo Reale, ancien de l’OL et actuellement au GOAL FC. Ensemble, ils sont longuement revenus sur la jeunesse lyonnaise et l’emballement autour de ces jeunes à Lyon.

Qui dit trêve internationale, dit forcément actualité de la Ligue 1 et de l’OL au ralenti. Ca n’a pourtant pas empêché votre équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" d’être au rendez-vous ce lundi et d’être comme toujours bavarde. Pour ce nouveau numéro de TKYDG, un invité bien connu des terrains de la plaine de Gerland a pris place face à notre consultant Nicolas Puydebois.

Ancien milieu formé à l’OL, Enzo Reale a passé plus d’une heure à décrypter l’actualité du club lyonnais même en ces temps de matchs internationaux. Dans ce numéro, la projection a été de mise avec le retour du championnat dimanche contre le PSG et la stratégie à adopter que ce soit face aux Parisiens ou en pensant à Nantes, trois jours plus tard.

Après ce premier thème, l’équipe de TKYDG s’est penchée sur la question de l’Académie et des jeunes. A Lyon, il y a toujours eu un vrai engouement autour des équipes du centre de formation et ce n’est pas Enzo Reale qui dira le contraire. Avec son vécu, le milieu du GOAL FC a pu mettre en lumière certains aspects de cet engouement avant de revenir sur son parcours dans la boite à question. Un dernier thème qui a suivi celui de la question sur Laurent Blanc et sa capacité à s’inscrire sur la durée ou non à l’OL.