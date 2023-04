PSG - OL : un onze-type pour préparer Nantes ?

A trois jours de la demi-finale de Coupe de France, Laurent Blanc veut se servir du match du PSG pour préparer Nantes. Ce dimanche (20h45), l’entraîneur lyonnais devrait s’appuyer sur du classique pour commencer le match.

Faire bonne figure tout en préparant le match le plus important de la saison. Ce dimanche, Laurent Blanc est face à un dilemme au Parc des Princes. Pour son retour dans l’enceinte parisienne, sept ans plus tard, l’entraîneur de l’OL doit composer avec cette demi-finale de Coupe de France placée trois jours après ce déplacement à Paris. Forcément, à l’heure des petits pépins physiques, aucun risque ne sera pris par le staff lyonnais et Blanc en a déjà fait l’assurance. Néanmoins, un PSG - OL reste une affiche de prestige dans une saison et le club lyonnais ne peut se permettre de lâcher cette rencontre comme ça.

Pour entamer la rencontre, Laurent Blanc devrait donc s’appuyer sur son socle fort depuis quelques semaines et celui qui devrait également débuter contre Nantes trois jours plus tard. Avec la trêve internationale qui a avant tout concerné les Espoirs, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Dejan Lovren devraient être logiquement alignés d’entrée de jeu, même si le milieu avait dû faire l’impasse sur l’opposition effectuée en milieu de semaine. Avec un effectif au complet, c’est finalement plus le système de jeu qui sera scruté au coup d’envoi à 20h45.

Depuis plusieurs matchs, Blanc s’appuie sur un 4-3-3 avec un entrejeu renforcé. Face au PSG, la bataille du milieu sera forcément importante et le trio Tolisso - Caqueret - Lepenant devrait une nouvelle fois avoir la préférence de Blanc, bien que ce système bride en partie Rayan Cherki, décalé sur un côté de l’attaque. Au coup d’envoi, il ne devrait pas y avoir de grandes surprises. Le management de Blanc devrait avant tout avoir lieu à l’heure de jeu.

La composition probable de l’OL : Lopes - Kumbedi, Lovren, Lukeba, Tagliafico - Lepenant, Tolisso, Caqueret - Barcola, Lacazette, Cherki