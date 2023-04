OL : Lopes et Caqueret seront bien là contre le PSG

Annoncés incertains par le club vendredi, Anthony Lopes et Maxence Caqueret ont passé les tests avec succès. Le gardien et le milieu seront bien présents dimanche (20h45) face au PSG.

Quelques minutes avant le début de la conférence de presse d’avant-match, l’OL avait laissé planer le doute concernant Anthony Lopes et Maxence Caqueret. Blessés durant la trêve, les deux Lyonnais devaient passer avec succès les différents tests et notamment l’entraînement collectif de vendredi et samedi pour être du voyage à Paris. Néanmoins, Laurent Blanc avait vite tué l’incertitude concernant son gardien, estimant que "sans contre-indication médicale", Lopes serait à Paris et jouerait contre le PSG. Comme attendu, et à quatre jours de la demi-finale de Coupe de France, l’international portugais fait son retour dans le groupe lyonnais. Absent depuis sa fracture au doigt contre Grenoble, il a manqué les trois derniers rendez-vous de l’OL qui se sont soldés par un nul.

Avec Lopes et Caqueret de nouveaux opérationnels, Laurent Blanc peut compter sur un groupe quasiment au complet. Comme c’est le cas depuis presque deux mois, Malo Gusto est toujours sur le flanc et reste l’unique nom présent dans la liste des blessés pour ce match contre le PSG, dimanche soir (20h45). Avec une infirmerie presque vide, les jeunes El Arouch, Laaziri et Mamadou Sarr ne sont logiquement pas retenus malgré leur présence à l’entraînement vendredi. De toute manière, leur apport était bien plus important ce samedi avec la réserve et un match pour le maintien que sur le banc ou en tribunes au Parc des Princes dimanche.

Le groupe de l’OL contre le PSG : Lopes, Riou, Bonnevie - Diomandé, Boateng, Kumbedi, Henrique, Tagliafico, Lovren, Lukeba - Aouar, Caqueret, Lepenant, Tolisso, Thiago Mendes - Barcola, Cherki, Dembélé, Lacazette, A. Sarr, Jeffinho