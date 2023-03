El Arouch et Laaziri de retour à l'entraînement de l'OL

Absents pour des problèmes à la cheville, Mohamed El Arouch et Achraf Laaziri sont de nouveau opérationnels. Les deux jeunes joueurs ont participé à la séance du groupe pro mardi.

Deux bonnes nouvelles à venir pour Gueïda Fofana ? En attendant de savoir dans quel groupe ils seront retenus, Mohamed El Arouch et Achraf Laaziri ont fait leur retour à l’entraînement. Les deux jeunes Lyonnais ont participé à la séance concoctée par Laurent Blanc mardi en attendant le retour de tous les internationaux. Retenu avec les U18 français lundi, Mamadou Sarr était d’ailleurs déjà de retour à Décines mardi et a lui aussi pris part à cet entraînement en effectif réduit. Face au match couperet qui attend la réserve samedi contre Louhans-Cuiseaux, les retours de blessure sont forcément un point positif dans la course au maintien.

Titulaire contre Hyères juste avant la trêve internationale, Mohamed El Arouch avait été touché à la cheville. Un coup qui l’avait poussé à faire une croix sur le rassemblement de l’équipe de France U19 avec Saël Kumbedi et Mathieu Patouillet. C’est également un souci à la cheville qui avait contraint Achraf Laaziri a quitté ses partenaires dès la 10e minute lors de l’amical de la réserve contre Aix-les-Bains il y a deux semaines. Finalement, plus de peur que de vrai mal pour le jeune Marocain dont le club redoutait une longue absence et qui est déjà de retour à la compétition.