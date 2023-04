PSG - OL (0-1) : "On n’a pas refusé le jeu", se satisfait Blanc

A trois jours du déplacement à Nantes pour les demi-finales de la Coupe de France, l’OL ne pouvait rêver meilleure préparation avec cette victoire (0-1). Pour son retour au Parc des Princes, Laurent Blanc a salué la détermination des Lyonnais.

Dans sa préparation pour le match le plus important de la saison lyonnaise mercredi, Laurent Blanc ne s’attendait sûrement pas à un tel scénario. Pour son retour au Parc des Princes, sept ans après son limogeage, l’entraîneur de l’OL avait surtout à cœur de bien préparer le déplacement à Nantes. S’il souhaitait faire bonne figure contre le PSG, Blanc avait avant tout comme objectif de voir ses joueurs prendre un maximum de confiance dans une rencontre de prestige contre le club parisien. Dimanche, les Lyonnais ont fait plus que ça avec cette courte, mais précieuse victoire (0-1).

"Je ne sais pas si la soirée est parfaite, mais venir gagner ici au Parc, ce n’est quand même pas rien notamment avec des jeunes joueurs, même si je me répète. On a fait un match avec beaucoup de détermination, quelques erreurs techniques, mais j’ai bien aimé parce qu’on n’a pas refusé le jeu, a déclaré le coach sur Prime Video. On a essayé de se projeter vers l’avant parce qu’on était convaincu qu’on pouvait leur faire mal offensivement. Bravo à mes joueurs et j’espère que c’est une bonne semaine qui commence."

"On voulait forcer le PSG à jouer sur les côtés"

En attendant de rentrer à Lyon dans la nuit et de préparer dès lundi après-midi le match de Coupe de France, les Lyonnais vont pouvoir savourer ce premier succès au Parc des Princes depuis 2020. Ils vont surtout pouvoir s’appuyer sur un visage séduisant même si le contexte et la physionomie du match seront complètement différents à la Beaujoire. En tout cas, Laurent Blanc a pu gérer les temps de jeu et mettre à profit ce qui fait la force lyonnaise : le pressing et la récupération haute. Ce n’est pas sur ce type d’action qu’est venu le but de Barcola mais l’OL aurait pu en profiter en première période. "J’avais demandé à ne pas presser trop haut parce que tu dépenses beaucoup d’énergie et tu n’es pas très efficace. On avait prévu de presser uniquement sur les six mètres et en zone moyenne pour les obliger à jouer sur les côtés et nos pistons ont été très bons."

Porté vers l’avant, Saël Kumbedi a délivré la passe pour Barcola, preuve que l’OL sait aussi mettre à exécution ses projets de jeu