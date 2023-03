L’OL parmi les références européennes de la récupération haute

Tolisso et Lepenant lors d’OL – Lorient (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Avec 278 ballons récupérés dans les 40 mètres adverses, l’OL s’est fait une réputation de formation qui harcèle. Seul problème, l’utilisation qui en est faite derrière.

Il reste encore quelques matchs internationaux à jouer pour certains joueurs de l’OL, mais les regards sont de plus en plus tournés vers la reprise de la Ligue 1 ce week-end. Ce retour aux affaires courantes ne sera de tout repos pour l’OL qui se déplace à Paris pour affronter le PSG. Avec la perspective de la demi-finale de Coupe de France le 5 avril, Laurent Blanc va-t-il changer ses plans et ne prendre aucun risque dans une rencontre de championnat sans réel intérêt sportif ? Ce serait forcément mal connaitre l’entraîneur français qui assure depuis quelques semaines que ces matchs de Ligue 1 doivent servir à prendre confiance pour ce fameux rendez-vous de coupe.

Verra-t-on l’équipe-type dimanche au Parc des Princes ? Mystère… En tout cas, ce match ressemble à un match-test avant Nantes et Blanc devrait insister sur ses préceptes, finalement pas si différents de ceux de Peter Bosz. Comme le Néerlandais, il souhaite appliquer la fameuse règle des 5 secondes à la récupération pour empêcher le jeu adverse de se mettre en place. La stratégie fonctionne plutôt bien depuis le début de la saison.

Faire fructifier ces récupérations hautes

Au moment de cette trêve internationale, l’OL est tout simplement la deuxième équipe qui récupère le plus de ballons dans les 40 derniers mètres adverses. Avec 278 ballons grattés, le club lyonnais n’est devancé que par le Bayern Munich. Tout sauf une surprise pour Nicolas Puydebois. "C’est bien, mais le problème, c’est comment tu te sers de cette récupération derrière ? s’est questionné notre consultant lundi dans Tant qu’il y aura des Gones. On a un milieu de terrain qui récupère les ballons avec Caqueret qui a un gros volume de jeu, Tolisso et Lepenant qui récupèrent beaucoup de ballons. Mais après, tu as qui pour faire fructifier cette récupération ?"

En effet, malgré cette qualité à harceler l’adversaire, l’OL n’arrive pas à fructifier ces récupérations hautes. Le club lyonnais n’a inscrit que 43 buts en 28 journées quand le PSG, cinquième de ce classement (250 récupérations) en a inscrit 68. Le talent offensif est certes bien différent. Mais si l’on ne se focalise que sur l’OL, dans un schéma en 4-3-3 comme utilisé dernièrement, il manque le liant que pouvait être Rayan Cherki dans le 4-4-2 en losange. Entre l'apport offensif et la volonté d'un équilibre, difficile de trouver le juste milieu à Lyon.