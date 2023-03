Andrei Girotto (Nantes) et Lacazette (OL) (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Pendant le déplacement au Parc des Princes dimanche (20h45) est déjà complet, l’OL va mettre en vente les places sèches pour la demie Nantes - OL. Rendez-vous mardi à 13h30.

Le comportement des supporters a pu être critiquable à certains moments cette saison, mais force est de constater que le soutien est sans faille. Dimanche, pour le déplacement au Parc des Princes, les joueurs de l’OL pourront une nouvelle fois compter sur la ferveur lyonnaise. En seulement 40 minutes, le parcage visiteur a affiché complet avec l’intégralité des places vendues en moins d’une heure. Dans cette semaine de tous les dangers et en même temps de tous les espoirs, les supporters montrent leur amour indéfectible pour ce blason rouge et bleu. Ce match contre le PSG sera finalement une mise en bouche du rendez-vous qui attend l’OL trois jours plus tard en Loire-Atlantique.

Au Stade de la Beaujoire, c’est la saison lyonnaise qui se joue avec cette demi-finale de Coupe de France. Les Lyonnais sont attendus et le club lyonnais espère pouvoir compter sur le soutien populaire avec 1000 supporters présents à Nantes. Le contrat devrait être rempli, mais mardi, le club lyonnais va mettre en vente les dernières places sèches encore disponibles pour cette demi-finale. Rendez-vous à 13h30 sur la billetterie de l’OL afin de jouer des coudes pour ceux qui veulent être présents par leurs propres moyens mercredi 5 avril (20h45) pour une soirée qui peut s’annoncer festive.