Anciens coéquipiers au FC Barcelone, Ludovic Giuly et Lionel Messi se sont retrouvés dimanche soir au Parc des Princes. L’occasion d’échanger des souvenirs mais aussi le maillot du PSG porté par l’Argentin.

C’est l’une des cautions humour dans le vestiaire de l’OL. En revenant dans son club formateur à l’été dernier, Ludovic Giuly a apporté de la bonne humeur dans un vestiaire lyonnais plombé par les états d’âme des uns et des autres. Dans son rôle d’adjoint, le Lyonnais distille des conseils aux attaquants et Alexandre Lacazette n’a pas manqué de souligner cet apport. Donner aux plus jeunes toute l’expérience qu’il a pu acquérir durant ses années de footballeur, voilà la mission de Giuly. Il faut dire qu’entre l’OL, l’AS Monaco, le Barça, le PSG ou encore l’AS Roma, l’ancien ailier de poche a vu de pays. Dimanche soir, il a retrouvé le Parc des Princes, une pelouse qu’il a foulée pendant deux saisons, mais aussi d’anciennes connaissances comme un certain Lionel Messi.

Messi sifflé par les supporters du PSG

De son temps en Catalogne, Ludovic Giuly a été aux premières loges de l’éclosion de la "Pulga". L’ayant pris sous son aile à ses débuts, le Français a malheureusement eu la mauvaise surprise de se voir souffler sa place de titulaire par l’Argentin. Néanmoins, les deux hommes ont noué une vraie relation et les retrouvailles ont forcément été chaleureuses dimanche à Paris. Preuve de cette amitié, Lionel Messi a offert son maillot du match à son ancien coéquipier à la mi-temps de PSG - OL. "C'est mon fils que me l'a demandé. Ça fait deux ans qu'il est là et je n'ai jamais osé lui demander quoi que ce soit. Mais là ce (dimanche) soir je me suis dit... On a joué ensemble. Je suis content, j'aime ça parce que le mec il n'oublie pas, a confié Giuly sur Free. Ce n'est rien mais ça me fait vraiment du bien humainement. Je lui ai demandé le maillot à la mi-temps. Je l'ai attendu, je l'ai croisé, on a parlé cinq minutes." Un geste qui ne devrait pas arranger les affaires de l’Argentin, sifflé par une partie du public parisien pour ce choc de la 29e journée de Ligue 1.