Dans le groupe professionnel depuis 2012, Anthony Lopes n’a malheureusement pas accroché la dernière Coupe de France gagnée à son palmarès. Mercredi, le gardien peut faire un grand pas vers cet objectif.

446 matchs au compteur, l’un des joueurs de l’OL les plus capés de l’histoire du club et pourtant la ligne du palmarès est encore et toujours vierge. Dix ans après ses débuts en professionnels, Anthony Lopes ronge son frein. Figure emblématique du club, le gardien attend de pouvoir célébrer un titre avec son club formateur. Il a eu quelques opportunités avec des demi-finales de coupe nationale ou européenne, mais à chaque fois l’essai n’a pas été converti.

Mercredi soir, une dernière marche avant une finale se présente de nouveau devant Lopes et l’OL face à Nantes. L’occasion de vaincre le signe indien face au tenant du titre. "Il n’y a pas de rage, mais un peu de frustration parce que j’aurai aimé avoir un titre avec mon club depuis bien longtemps, a-t-il avoué à la veille de ce rendez-vous. Ça n’a pas été fait donc on a la possibilité de le faire, mais la route est encore longue parce qu’il y a un match et si tout se passe bien un autre à jouer pour aller soulever ce trophée. Mais mercredi, ce ne sera pas une partie de plaisir."

"Il faut féliciter les supporter qui nous apportent du soutien"

Vantant les mérites nantais qui ont fait le tour de force de signer deux saisons de suite de longs parcours dans la compétition, Anthony Lopes espère, comme Laurent Blanc, que l’OL s’appuiera sur le visage montré face au PSG pour éviter de tomber dans le pied. S’il ne "veut pas jouer le match avant l’heure", l’international portugais avoue qu’il y a une certaine "excitation" avec le soutien populaire présent à la Beaujoire. "Il faut les (les supporters) féliciter avec un parcage plein. Ils vont nous apporter du soutien et c’est important pour nous. Ça montre l’envie et ça donne envie de faire le plus possible pour les amener au Stade de France, mais il y a un match à jouer avant."

Dans la préparation de cette rencontre ô combien importante pour le club lyonnais, Anthony Lopes aura un grand rôle à jouer. Avec Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso ou même Dejan Lovren qui était là en 2012, mais s’était blessé, l’expérience doit permettre de canaliser la fougue de la jeunesse. "Les anciens, on a une grosse part de responsabilités dans notre rôle parce qu’on est dans un moment qui peut être très positif pour la suite de notre saison même si on n’oublie pas tout ce qu’il a pu se passer auparavant. C’est une semaine excitante à jouer, ça peut apporter de la joie. Tout le monde en est conscient." À l’OL, les paroles ont souvent été là, les actes un peu moins. Mercredi peut permettre de faire démentir tout ça.