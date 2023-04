Alexandre Lacazette (OL) en réussite face au FC Nantes

Alexandre Lacazette (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

Déjà décisif cette saison face au FC Nantes, le capitaine de l’OL, Alexandre Lacazette, a l’occasion de ramener son équipe au Stade de France en battant le FC Nantes, mercredi soir (21h10).

Le 17 mars dernier, le capitaine de l’OL, Alexandre Lacazette a inscrit son 150e but face au FC Nantes (1-1) sous le maillot lyonnais. Grâce à ce but, l'attaquant est passé second au classement des meilleurs buteurs de l’OL, devançant Bernard Lacombe mais toujours derrière Fleury Di Nallo (222).

Durant sa carrière, le Lyonnais a affronté huit fois les Canaris. L’enfant de Mermoz a inscrit quatre buts contre l’équipe nantaise et il a également délivré une passe décisive durant l'exercice 2014-2015 pour l’ancien Lyonnais Bakary Koné.

Le leader de l’attaque lyonnaise espère bien augmenter son compteur de but pour cette demi-finale, lui qui a déjà inscrit 21 unités cette saison (toutes compétitions confondues). Déjà présent en 2012 lors du dernier titre de l’OL en Coupe de France, Lacazette a une nouvelle occasion de s’offrir un ticket pour Stade de France en battant le FC Nantes, mercredi soir.