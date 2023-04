Pour son premier rassemblement en qualité de sélectionneur, Hervé Renard a pris de premières décisions. L’une d’elles a été de confirmer Wendie Renard comme capitaine des Bleues, malgré sa mise en retrait de la sélection.

L’ère Hervé Renard a officiellement commencé lundi. Après avoir été intronisé comme nouveau sélectionneur jeudi, l’ancien coach de Sochaux a débuté sa mission lundi pour lé début du rassemblement de l’équipe de France féminine. Deux semaines durant lesquelles les Bleues affronteront la Colombie (7 avril) et le Canada (11 avril). En attendant ces deux rendez-vous amicaux, Hervé Renard commence à prendre ses marques et ses premières décisions. Avec un groupe renouvelé par rapport à l’ère Corinne Diacre, le nouveau sélectionneur a choisi de revoir son « conseil des sages ».

"Les frondeuses sont attendues au tournant"

Autour de Wendie Renard qui reste capitaine malgré sa prise de position pour pousser Diacre vers la sortie, Hervé Renard compte s’appuyer sur Grace Geyoro et Eugénie Le Sommer comme vice-capitaines. "J’ai convoqué trois joueuses après concertation avec le staff technique et à l’unanimité a été désignée capitaine Wendie Renard et deux vice-capitaines : Grace Geyoro et Eugénie Le Sommer. Bien sûr, avant de l’annoncer, je leur ai demandé si elles étaient d’accord. C’est pour cela que je veux toujours en parler aux joueuses avant et avoir leur adhésion totale, a expliqué le sélectionneur en conférence de presse. C’est important. Je suis ravi qu’elles aient accepté. Et maintenant chacun doit tenir son rôle, que l’on soit sur le terrain ou en-dehors du terrain. Je suis satisfait aussi de cette petite réunion qui s’est super bien passée. Maintenant on n’a plus qu’à aller de l’avant."

En confirmant Wendie Renard comme capitaine, le sélectionneur lui maintient sa confiance mais estime que les frondeuses "ont eu ce changement, on avance. Mais elles vont être attendues au tournant, elles le savent. Je suis persuadé qu'elles sont prêtes."