Toulouse – OL : agir et non réagir pour continuer à rêver d’Europe

Pour espérer une qualification pour la Ligue Europa Conférence, l’OL doit enchaîner et gagner à Toulouse vendredi (21H00). Pour viser une troisième victoire de rang en championnat, les Lyonnais doivent agir et non réagir.

"On a un problème dans les deux, trois premières minutes parce qu’on attaque mal les matchs." Laurent Blanc est bien conscient que son équipe doit mieux commencer ses rencontres. "On doit mieux rentrer. On le répète. Il faut du temps pour le faire comprendre et que ça rentre dans les têtes des joueurs, surtout quand ils sont jeunes, décrypte l’entraîneur lyonnais. Ça prend un peu plus de temps. On va continuer à le répéter, à le démontrer en vidéo, mais les jeunes ne prennent pas de l’âge en une semaine. Ils ne vieillissent pas comme ça." En championnat, l'OL (7e, 47 points) s'est replacé avec des chances inattendues d'accrocher la cinquième place grâce à sa victoire dimanche dernier contre Rennes (6e, 50 pts).

Plus arrivé à l'Olympique lyonnais depuis février 2022

Ce vendredi face à Toulouse, finaliste de la Coupe de France, les Lyonnais doivent enchaîner et gagner, pour tenter de décrocher une troisième victoire de rang en championnat. Ce qui n'est plus arrivé à l'Olympique lyonnais depuis février 2022 contre Troyes (1-0), Saint-Etienne (1-0) et l'OM (2-1) - que l'OL recevra d'ailleurs au Parc OL le dimanche 23 avril (20 h 45). La formation rhodanienne doit donc prendre les choses en main et arrêter de se mettre en difficulté dès l’entame de rencontre. "On a pris un peu trop de buts en début de match cette saison, admet le jeune milieu Johann Lepenant (20 ans). C’est à nous de le travailler, d’être concentré. On en a encore parlé avec le coach dans la semaine (atelier vidéo). On doit s’améliorer sur ce point. Il faut être concentré pour éviter de faire des fautes bêtes dès le début de match. Et ainsi nous éviter de courir après le score comme contre Rennes (3-1)"

"Montrer une certaine forme d'intelligence"

Alors bien sûr, comme l’a rappelé Jean-Michel Aulas dans sa lettre ouverte, sur les 11 dernières journées de la phase retour, l'OL (6 victoires, 4 nuls et 1 défaite) partage la première place avec Reims et le PSG. Quoi qu'il en soit, dans ce sprint final, le club rhodanien n’a plus le droit à l’erreur. "C’est à nous de montrer une certaine forme d’intelligence, insiste Johann Lepenant. Non pas pour éviter le duel, mais quand on a la balle, il faut jouer vite en une ou deux touches pour éviter ce duel physique avec certaines équipes plus costaudes." Pour décrocher une qualification pour la Ligue Europa Conférence, il reste 8 journées à disputer, 24 points à récolter. "On enchaîne des matchs, des points, mais on n'enchaîne pas les victoires parce qu’on n’a pas su, notamment à domicile, punir l’adversaire, rappelle Laurent Blanc. C’est la chose la plus difficile à faire de punir l’adversaire quand on ne fait pas ce qu’il faut." À Toulouse et les week-ends suivants, l’OL qui pourra compter sur le retour du défenseur central Dejan Lovren mais pas de Bradley Barcola (suspendu), devra être donc dans l’action et non pas dans la réaction.