OL : la lettre ouverte de Jean-Michel Aulas

Le président de l'Olympique lyonnais a décidé de s'adresser, par le biais d'une lettre ouverte, aux supporters du club. Nous la publions in extenso ci-dessous.

"À vous tous qui écoutez tout ce qui se dit sur l’OL, sans toujours avoir l’ensemble des éléments sur son présent et sa santé future, voici quelques pensées après cette semaine à toute allure. Elle aura été marquée par trois matchs en peu de jours : PSG, Nantes, Rennes et des temps de récupération loin d’être favorables, notamment entre les deux premiers à l’extérieur. Bilan : deux victoires qui font du bien, une défaite qui fait très mal, couperet qui nous a empêchés de dormir, rageante après un beau parcours en Coupe qui aurait dû se finir au stade de France, quand Paris, Lens, Lille, Monaco et Marseille étaient déjà sortis.

"Faut-il tout brûler ?"

Forcément, cela nous touche tous, supporters, joueurs, staff, Lyonnais. Personne n’avait envie que cela s’arrête ainsi. La frustration et la peine je la partage avec tous ceux qui aiment l’OL, encore plus pour ceux qui ne vivent que pour ce club qui a su en quelques années, gagner plus de titres que n’importe quel autre pour tous ceux qui l’aiment, une oasis de passion dans un monde qui devient trop vite trop sombre.

Faut-il tout brûler pour autant ? Quand j’ouvre la presse ou j’écoute la radio, et j’entends certains depuis Paris penser que nous sommes finis, et qui évidemment nous invite sans cesse à venir réagir chez eux pour nourrir la machine à buzz. D’un article de base, s’en suivent des dizaines de reprises. Ces dernières finissent souvent en grand n’importe quoi sans lien avec la publication d’origine, mais toujours en recherchant l’audience sans faire avancer notre club que nous aimons tant.

"Premiers ex-aequo de la phase retour"

La "vérité" du matin fait place à celle du midi puis du soir. Et si je sais trop bien que les réseaux sociaux ont fragilisé les médias, je ne pense pas que la presse sorte de sa crise en copiant Twitter dans un grand concours de qui écrira la meilleure punchline ou le titre qui fera le plus de clics ou de réactions désobligeantes (c’est toujours meilleur pour le "reach", ainsi sont faits les algorithmes). Ainsi, quand je lis que Laurent Blanc et le mercato d’hiver n’auraient pas amélioré l’équipe, je découvre, non pas dans la presse, mais via des passionnés que l’Olympique Lyonnais est premiers ex-aequo de la phase retour avec Paris et Reims, alors que nous étions 9e en phase aller.

Sans doute que ce n’était pas une info assez bonne pour le "reach"… De la situation actuelle, j’en suis le premier désolé, je l’ai dit, j’en assume ma part de responsabilité, comme j’assume la part de responsabilité qui a conduit l’Olympique Lyonnais vers les sommets. Et contrairement à certains commentateurs, je ne veux pas me contenter de lancer une punchline sans me soucier de ce que sera l’Olympique Lyonnais.

"Il reste 8 journées"

J’ai vu trop de gens autour de moi partir parce que tout ce qu’ils avaient construit a été détruit. Je préfère avec passion ranger correctement la maison en restant positif, car tout est toujours possible, sinon, à quoi bon ? Il reste donc 8 journées et nous voici premiers ex-aequo de la phase retour…

L’analyse objective montre que cette donnée ne changera pas le visage de cette saison qui a si mal démarré, on peut cependant entrevoir un futur où il est possible de construire sur ces bases avec Laurent et ses équipes.

"Soutenir tous les joueurs"

Les joueurs le savent, nous en avons parlé, nous devons rester mobilisés pour la suite : match après match, cette fin de saison. Nous devons soutenir tous les joueurs qui ont envie de se battre pour retrouver les sommets et en particulier les plus jeunes, car c’est sous les encouragements qu’ils obtiendront les meilleurs résultats et non les sifflets dont sauront trop bien profiter les sirènes qui veulent les attirer dans leurs filets.

Comme une famille, nous nous sommes parfois disputés, nous sommes souvent en colère, mais à la fin, nous nous aimons et nous aimons trop ce club pour prendre la responsabilité de le détruire par nos excès. Alors s’il faut se rattacher à quelques brides d’espoir, ne m’en voulez pas, cela en vaudra toujours plus la peine que d’être incité à tout détruire. Toujours avancer, c’est notre histoire, c’est aussi celle de Lyon.

Allez l’OL."

Jean-Michel Aulas