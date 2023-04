Dernier match international pour les Fenottes avant le retour à l’OL

Eugénie Le Sommer célébrant l’un des ses buts lors de France – Colombie (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Avant de retrouver le quotidien de l’OL, de nombreuses Fenottes seront sur le pont ce mardi. En plus de France - Canada, elles seront sept autres Lyonnaises à jouer.

Après la Colombie, le duel entre la France et le Canada ce mardi (21h10) est forcément attendu. Avec un adversaire bien plus coriace que la nation latine, le jugement sur les débuts d’Hervé Renard sera plus facile, même s’il ne faudra pas tirer de plans sur la comète, qu’importe le résultat. Ce rendez-vous amical au Mans sera surtout l’occasion pour Vanessa Gilles de retrouver quelques coéquipières de club.

Pour son unique match du rassemblement, la défenseuse de l’OL croisera très certainement la route d’Eugénie Le Sommer et Delphine Cascarino pendant le match. Elle pourrait bien jouer des coudes dans la surface avec Wendie Renard, sa partenaire de crime en défense chez les Fenottes. Aux sept Lyonnaises sur le pont pour ce France - Canada, sept autres joueront leur deuxième match amical avant de rentrer à Lyon mercredi.

Marozsan va tirer sa révérence en sélection

Pour sa dernière sélection avec l’Allemagne, Dzsenifer Marozsan a réussi à attirer plus de 30 000 spectateurs pour la rencontre contre le Brésil (18h). Elle aura la chance de partager ce jubilé avec Sara Däbritz, capitaine contre les Pays-Bas vendredi dernier. Les Néerlandaises avec Van de Donk et Damaris joueront elles contre la Pologne (18h). Buteuse pour son retour en sélection, Ada Hegerberg affrontera la Suède avec la Norvège (18h30) tandis qu’Ellie Carpenter continuera sa tournée britannique. L’Australie affronte l’Angleterre (20h45) après l’Ecosse vendredi dernier. Enfin, Janice Cayman et la Belgique sont opposées à la Slovénie à 20h.