OL : état d’esprit, es-tu vraiment là ?

Après avoir signé un deuxième succès de rang en Ligue 1, l’OL conserve ses chances d’accrocher une 5e place synonyme de qualification pour la Ligue Europa Conférence. Pour ce faire, il va falloir afficher un état d’esprit irréprochable.

À tort ou à raison. Lors du succès contre Rennes (3-1), Rayan Cherki et son entraîneur (lire ici) n’ont pas compris la fronde des tribunes lyonnaises. D’autant que, pour le coup, sans les Bad Gones (virage nord) et une partie des Lyon 1950 (virage sud), les huées sont venues du "grand public". Au-delà de l’élimination en demi-finale de la coupe de France à Nantes qui n’incombe pas seulement à Rayan Cherki (20 ans), une grande majorité de fans de l’OL semble en avoir plus qu’assez des mauvaises attitudes adoptées par trop de joueurs de cette équipe 2022-2023. C’est une donnée à prendre en compte. Notre consultant Nicolas Puydebois le répète à l’envi. Pour performer, au-delà des qualités techniques, il est primordial d’avoir dans un effectif des besogneux. Des noms certes moins ronflants, mais qui vont jouer la carte collective. Sans rechigner. Le fameux état d’esprit. C’est d’ailleurs là-dessus que Laurent Blanc a insisté à la pause contre Rennes (3-1).

"Ne pas se prendre pour des autres"

Après 45 premières minutes catastrophiques (0-1), il a demandé à ses joueurs de se secouer et d’aller au combat. "J'étais en grande forme", nous a même lâché, tout sourire, l’entraîneur lyonnais, intimement persuadé qu’il y avait la place pour remporter la bataille. On connaît la suite. L’OL a renversé la tendance et a terminé par s’imposer. Cette victoire contre Rennes (3-1), la deuxième de suite après celle acquise au Parc des Princes (0-1), conjuguée avec la défaite de Lille, à Angers, samedi (1-0), donne des raisons d'y croire. L’OL (7e de Ligue 1) a encore des chances d'accrocher la 5e place, synonyme de qualification pour la Ligue Europa Conférence. Pour ce faire, il va falloir afficher un état d’esprit, toujours lui, parfait" On va gagner un match, on va dire que c’est relancé, on va en perdre un, on va dire l’inverse. Il ne faut pas penser que tout est acquis quand on gagne et l’inverse quand on perd, concède lucidement Corentin Tolisso. On est des compétiteurs. Maintenant, ce sera à nous de ne pas se prendre pour des autres parce qu’on a gagné contre le PSG et Rennes."

À coup sûr, les sifflets – justifiés ou non- cesseront

Même son de cloche pour Alexandre Lacazette qui ne manque pas de faire une piqûre de rappel à ses coéquipiers. "C'est un peu notre défaut de jouer un peu en dents de scie. On a envie d'avoir cet OL (contre le PSG et contre Rennes) jusqu'à la fin de saison." Dans sa lettre ouverte rédigée lors du week-end pascal, Jean-Michel Aulas sollicite, une fois de plus, la bienveillance des fans de l’OL. Mais pour éviter, toute désillusion et incompréhension, la bande d'Anthony Lopes sait ce qu’elle lui reste à faire pour ses 8 dernières rencontres de Ligue 1 : adopter une attitude de guerriers, jouer les uns pour les autres… En somme d’être irréprochable sur le terrain. À coup sûr, les sifflets – justifiés ou non- cesseront et l’Olympique lyonnais pourra clôturer sa saison avec un petit quelque chose au bout.