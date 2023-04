Lundi soir, le Marseillais Samir Nasri a indiqué en direct sur Twitch la raison de son non-transfert à l'Olympique lyonnais à l'été 2008.

Dans un entretien avec le créateur de contenus lyonnais Zack Nani, l'ancien footballeur passé notamment par l'OM et Arsenal, Samir Nasri a raconté une anecdote à propos du mercato de l'été 2008 et ses discussions avec l'Olympique lyonnais. Dans un premier temps, il a expliqué pourquoi il avait dit non à l'OL, malgré la somme offerte par les dirigeants lyonnais. "Il y avait Bernard Lacombe et Rémi Garde. On discute et attention, ils ont fait une meilleure offre de contrat qu’Arsenal. Mais je ne pouvais pas aller à Lyon. Je suis Marseillais, je ne pouvais pas", a dévoilé Samir Nasri.

Aulas a pourtant insisté...

Après avoir donné son accord au club londonien, l'ex-milieu offensif de la "génération 87" a évoqué la surenchère que le président Jean-Michel Aulas avait faite à l'époque. "Je donne l’accord à Arsenal et il y a le président Aulas qui m’a appelé et refait une offre. Quand je la regardais, je me disais ‘oh’. Mais non, je suis parti à Arsenal."