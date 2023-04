OL : 8 matchs sans défaite au Parc OL

Alexandre Lacazette (OL) et Mateusz Wieteska (Clermont) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Depuis le 14 janvier, l'OL est invaincu dans son stade. Les Lyonnais sont sur une série de huit rencontres sans défaite à la maison.

La victoire contre le Stade Rennais, dimanche dernier (3-1), signe le huitième match de suite sans perdre à Décines pour l'OL. En effet, la dernière défaite des joueurs de Laurent Blanc au Parc OL remonte au 14 janvier dernier, à l'occasion de la rencontre face à Strasbourg (1-2).

Bien que la rencontre face à Chambery (0-3) ait été comptabilisée comme un match à l'extérieur, l'OL a disputé ce match dans son stade. Sur ces huit matchs d'invincibilité, les Gones ont gagné cinq fois et par trois fois, ils ont été tenus en échec. Il y a donc eu la victoire (0-3) contre Chambéry, avant le 0-0 face à Brest. Ensuite, les Lyonnais se sont imposés aux tirs au but en Coupe de France contre le LOSC (2-2, victoire aux tab). Dans la foulée, le RC Lens est venu au Parc OL s'incliner sur le score de 2-1. Pour le quart de finale de Coupe, l'enceinte décinoise accueillait le GF38, un succès 2-1 également. Deux matchs nuls sont ensuite venus stopper la série de victoires : Lorient (0-0) et Nantes (1-1). Enfin, le dernier succès face à Rennes le week-end dernier prolonge la dynamique lyonnaise dans son stade.

Pour rappel, la plus longue série d'invincibilité de l'Olympique lyonnais au Parc OL est de treize matchs sans défaite. Elle avait eu lieu du 7 mai 2017 au 29 novembre de la même année.