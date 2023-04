Entre le départ de Noël Le Graët et Corinne Diacre, l’arrivée d’Hervé Renard chez les Bleues, le football français féminin fait sa mue ces dernières semaines. Sakina Karchaoui, latérale du PSG et de la sélection, estime que Jean-Michel Aulas est le mieux placé pour faire bouger les choses.

Il y a un vent nouveau qui s’est créé avec l’arrivée d’Hervé Renard. Avec le nouveau sélectionneur, tous les maux du football français féminin ne seront pas guéris, mais cette nomination a eu le mérite de créer une vraie excitation dans le paysage français. La première victoire (5-2) contre la Colombie vendredi a confirmé ce renouveau dans l’état d’esprit.

Néanmoins, il en faudra plus pour faire progresser les choses et voir la France rattraper son retard sur d’autres nations après avoir compté une bonne avance. "Quand tu vois le niveau de jeu affiché par l'OL face à Chelsea (0-1, 2-1, 3-4 aux t.a.b.), ou le nôtre face à Wolfsburg(0-1, 1-1), on ne peut pas dire que le foot féminin français a reculé, a assuré Sakina Karchaoui dans L’Equipe. Ce qu'on peut voir, en revanche, c'est qu'on avait de l'avance, et qu'on l'a perdue."

Aulas vise la présidence de la future ligue

Ce constat est fait depuis un moment au sein de l’OL avec des prises de parole de Sonia Bompastor ou encore Wendie Renard. À l’heure où les droits TV de la D1 féminine arrivent à échéance, c’est une révolution qui est en train de se préparer en coulisses. Une Ligue professionnelle féminine doit voir le jour et des réformes doivent être discutées aussi bien au niveau de la formation que des infrastructures au sein de la FFF.

Ces projets sont en partie portés par Jean-Michel Aulas, le président de l’OL. Ce dernier n’a pas caché être intéressé par la présidence de la future ligue et ce choix coulerait de source pour Karchaoui. La latérale du PSG a connu le président lyonnais durant son passage chez les Fenottes et estime que "Jean-Michel Aulas va apporter pour le développement du football féminin en France. Il est le mieux placé. Les instances nous ont écoutées, on en a parlé aussi avec l’UNFP. "