OL : Corentin Tolisso, buteur six ans après

En égalisant à l’heure de jeu contre Rennes, Corentin Tolisso a relancé l’OL dimanche. Il a aussi inscrit son premier but depuis son retour au club. Le premier depuis le 13 avril 2017.

Il a fêté ça comme une libération. En relançant l’OL dimanche face à Rennes, Corentin Tolisso a fait plus qu’égaliser sur son inspiration lointaine qui a fait mouche. Il s’est libéré d’un poids, à l’image de cette célébration avec Alexandre Lacazette où on le voit chasser les mauvaises ondes de son corps. Revenu à l’OL depuis l’été dernier, le milieu de terrain ne vit pas forcément la saison espérée que ce soit collectivement ou individuellement. Avant Rennes, il avait fait mon mea-culpa après sa prestation ratée contre Nantes et c’est un Tolisso bien plus conquérant qui a régné dans l’entrejeu dimanche.

Avec une frappe aussi soudaine que lointaine, il a sonné la révolte lyonnaise à l’heure de jeu. "J’ai beaucoup travaillé cette frappe ces derniers temps et on avait travaillé cette combinaison samedi à l’entraînement. Tout le monde est content et moi le premier. Ça faisait longtemps que je n’avais marqué encore plus avec l’OL. C’est mon premier depuis mon retour, j’espère qu’il y en aura encore plus dans les prochains matchs. Content d’avoir marqué devant ma famille, mes amis et les supporters qui étaient présents."

Il faudra bien plus qu’un but pour retrouver le Corentin Tolisso box-to-box au moment de son départ en 2017. Mais le milieu ainsi que Laurent Blanc comptent sur cette fin de saison pour travailler sur l’avenir. "Ça fait plaisir de le voir heureux comme ça parce qu’il le mérite, s’est félicité le coach lyonnais après le match. Ce que je retiens, physiquement, il n’était pas très bien, il n’arrivait pas à sortir de cette spirale donc j’espère que ce match-là va lui servir et nous servir." Avec une parenthèse de cinq ans au Bayern Munich, Corentin Tolisso n’avait plus trouvé le chemin des filets avec l’OL depuis le 13 avril 2017 et un match de Ligue Europa contre Besiktas. Presque six ans jour pour jour.