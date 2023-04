Avec quatre buts inscrits, OL - Rennes a donné lieu à un joli spectacle dimanche. Les quatre réalisations ont été l’œuvre de quatre joueurs issus du centre de formation.

On vante souvent les mérites de la formation à la lyonnaise, que ce soit sur ce site ou ailleurs. En sortant de multiples joueurs de qualité, l’OL Académie a forcément tout fait pour mériter ce titre. Il y a malgré tout toujours une petite fierté à voir les uns et autres réussir que ce soit à l’OL ou ailleurs. La rencontre entre le club lyonnais et le Stade Rennais dimanche a été l’exemple type de cette fierté et de ce sentiment de gâchis. Les quatre buts dominicaux inscrits l’ont tous été par des joueurs issus de la formation lyonnaise.

En trompant Anthony Lopes après 10 minutes, Amine Gouiri a lancé les hostilités en même temps qu’il a rappelé à certains la frustration d’avoir vu le club le lâcher à l’été 2020. Quand l’OL manque de qualités offensives cette saison, l’international Espoir aurait pu être ce parfait complément à Alexandre Lacazette et Bradley Barcola. Avec des "si", on peut refaire le monde et la réussite du Rennais aurait pu avoir une incidence sur l’éclosion de Barcola et ainsi de suite.

Des choix ont été faits, il faut les accepter et simplement savourer de voir quatre gamins de la maison se mettre en évidence lors d’un match de Ligue 1. Avec Gouiri, Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette et Bradley Barcola, les formateurs lyonnais avaient de quoi avoir le sourire dimanche après-midi. Et pas seulement. Le duo Lacazette - Barcola impliqué sur 38 buts lyonnais cette saison, l’Académie est plus que mise à l’honneur.