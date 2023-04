Comme l’OL Futsal, la réserve féminine de l’OL a gagné sa place dans le dernier carré de la Coupe LAuRA ce week-end. Les Lyonnaises se sont imposées 4-0 contre Clermont et affronteront Chassieu-Décines en demies.

Une victoire nette et sans bavure. Samedi, la réserve féminine de l’OL n’a pas déjoué (0-4) sur la pelouse de Clermont pour les quarts de finale de la Coupe LAuRA. Face aux voisines auvergnates qui évoluent également en Régional 1, les Lyonnaises ont fait respecter la hiérarchie du classement en coupe. Favorites au coup d’envoi, les joueuses d’Antoine Capinielli n’ont pas failli pour décrocher leur ticket pour le dernier carré. Il a malgré tout fallu attendre la fin de la première mi-temps pour voir l’OL prendre l’ascendant sur Clermont.

Mais le doublé de Julie Swierot à la 37e et la 45e a mis un coup derrière la tête des Clermontoises qui ne s’en sont jamais vraiment remises. Le club lyonnais est venu asseoir sa domination à 20 minute du terme avec un but de Jade Prault puis un penalty converti par Abigail Charpentier (78e). Qualifié pour les demi-finales, l’OL s’offrira un derby pour une place en finale. Les Lyonnaises affronteront en effet les voisines de Chassieu-Décines. Invaincu en championnat et demi-finalistes en coupe régionale, le groupe de Capinielli peut vivre une saison parfaite.