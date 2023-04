L’OL n'avait plus gagné après avoir été mené depuis février 2022

Mené au score par Rennes, l’OL a trouvé les ressources mentales pour empocher les trois points dimanche. Les Lyonnais n’avaient plus réussi à s’imposer depuis la victoire contre l’OM en février 2022.

On a bien cru que les sifflets de mécontentement en début de match allaient rapidement se transformer en bronca générale dimanche au Parc OL. Quatre jours après l’élimination en Coupe de France, l’OL a trouvé le moyen de se tirer une balle dans le pied en concédant l’ouverture du score après seulement 10 minutes. Pour se remettre la tête à l’endroit et se faire pardonner, on a connu mieux. Néanmoins, les hommes de Laurent Blanc ont réussi à ne pas plonger mentalement, bien aidés par Anthony Lopes et l’inefficacité rennaise en première mi-temps.

Reboostés à la pause, les Lyonnais ont inversé la tendance de cette rencontre mal engagée, au point de recoller au score puis de passer devant grâce à Alexandre Lacazette et Bradley Barcola. Une force de caractère qu’on ne connaissait plus vraiment à l’OL. "Mentalement, on est capable de réagir, mais je vois que ça fait un moment qu’on n’avait pas réagi, a noté Laurent Blanc après la rencontre. J’espère que la prochaine fois, ça ne mettra pas autant de temps (sourires)."

Arrivé sur le banc lyonnais en octobre, Laurent Blanc n’était pas au courant de la longue disette et a été surpris de la date annoncée par les journalistes présents en conférence de presse. Voir le club lyonnais trouver les ressources mentales et techniques pour se relancer et empocher les trois, cela faisait une éternité. Plus d’un an même. Il fallait remonter à la victoire (2-1) contre l’OM en février 2022 pour retrouver pareil scénario. Mené au score là aussi après dix minutes de jeu, l’OL s’en était remis à Xherdan Shaqiri (76e) et Moussa Dembélé (89e) pour s’offrir l’Olympico.