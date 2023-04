Profitant d’une erreur de Bradley Barcola, Amine Gouiri a ouvert le score dimanche au Parc OL. Un but qui vient perpétuer la tradition lyonnaise de voir ses anciens marquer contre l’OL.

Bradley Barcola se croyait-il encore au rassemblement des Espoirs ? En gardant un peu trop le ballon devant sa surface, l’attaquant de l’OL a offert sur un plateau l’ouverture du score à Rennes et à Amine Gouiri. Barcola pour Gouiri qui combine avec Arnaud Kalimuendo, il y avait clairement que l’équipe de France espoirs dans cette action. Si le jeune Lyonnais s’en est voulu et s’est finalement bien rattrapé à dix minutes de la fin, Amine Gouiri s’est lui rappelé aux bons souvenirs des supporters, mais aussi des dirigeants de l’OL. En trompant en force Anthony Lopes, l’attaquant avait mis Rennes sur les bons rails. Il en aurait fallu plus pour voir le club breton s’imposer, mais pour le natif de Bourgoin-Jallieu a inscrit son premier but au Parc OL depuis son départ à Nice à l’été 2020.

Gouiri n'avait plus marqué depuis le 4 février

L’attaquant rennais est venu perpétuer la tradition qui veut que les anciens de la maison lyonnaise trouvent toujours le moyen de se mettre en évidence contre l’OL. Mercredi, Samuel Moutoussamy n’est pas passé loin avec un but finalement refusé pour un hors-jeu avec Nantes. Amine Gouiri ne s’est lui pas fait prier à la 10e minute. Lui qui n’avait plus marqué depuis le 4 février s’est réveillé contre son club formateur. Depuis cinq saisons, c’est le 23e but encaissé par l’OL par l’un de ses anciens joueurs. À ceux qui veulent gagner de l’argent facilement, miser sur un ex-Lyonnais rapporte souvent gros. Fort heureusement pour l’OL, dimanche, cela a été sans conséquence comptable avec cette victoire finale (3-1).