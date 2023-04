En ce week-end de Coupe Gambardella, les U19 de l’OL retrouvaient le championnat. Dans leur match en retard contre Bourg-en-Bresse, les Lyonnais se sont facilement imposés.

Comme à chaque week-end de Pâques, les tournois ont la part belle dans les équipes de jeunes, mais il y avait bien des matchs à enjeux au sein de l’OL Académie. Pendant que les joueurs de Laurent Blanc en finissaient avec leur match contre Rennes (3-1), les U19 d’Eric Hély retrouvaient eux le championnat avec la réception de Bourg-en-Bresse à Meyzieu. N’ayant plus vraiment d’objectif dans cette fin de saison comme l’avait confié le coach à notre rédaction, l’équipe lyonnaise a malgré tout l’envie de finir correctement. Alors qu’ils auraient pu jouer une demi-finale de Coupe Gambardella en ce week-end pascal s’ils n’avaient pas déjoué à Pau, c’est un match en retard qui attendait les jeunes Lyonnais.

Dans cette rencontre, l’OL a pris le meilleur sur son voisin de l’Ain avec une large victoire (4-0). Mathys De Carvalho, Romain Perret, Breyton Fougeu et Tidiane Diawara sont les buteurs lyonnais. Avec 5 points de retard sur la seconde place à quatre journées de la fin, les espoirs sont des plus maigres pour voir les U19 en play-offs et ça ne semble plus réellement être l’objectif. Avec l’absence de match en U17, Emerson Pedro Vanga a pu faire ses débuts dans la catégorie du dessus tandis que Vita, Barisic, Degorce et Fougeu étaient redescendus d’un étage pour retrouver du rythme.