Jean-Michel Aulas avec la Ligue des champions et entouré des joueuses de l’OL (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Dans le cadre d’un travail commencé en 2021, Jean-Michel Aulas tente d’amener le football féminin français vers un statut professionnel. Le président de l’OL réfléchit également à quelques changements en D1 féminine pour attirer les diffuseurs.

Noël Le Graët démissionnaire depuis quelques jours, Jean-Michel Aulas occupe l’espace médiatique de la FFF ces derniers jours avec comme sujet central le football féminin en France. Ce dossier épineux tient particulièrement à cœur au président de l’OL qui, en plus d’être membre du Comex de la FFF, est aussi président de la Commission du football féminin de haut niveau. Il est donc en première ligne pour dresser le bilan général et du travail réalisé depuis 2021 pour faire évoluer les choses. Tout n’est pas parfait, loin de là, à l’image des différentes critiques qui peuvent s’abattre sur la diffusion de la D1 féminine notamment.

En plus de la création d’une D3 et l’apparition de centres de formation agrées, le président Aulas veut enfin le statut professionnel pour les joueuses du championnat. "On est en plein dialogue social de manière à aller vers un statut professionnel bien identifié. Les joueuses sont intervenues pour dire qu’il manquait un certain nombre de choses, a déclaré Jean-Michel Aulas dans une interview sur le site de la Fédération. On l’a constaté aussi dans l’audit réalisé où on a vu un nombre important de contrats à mi-temps ou tiers-temps qui ne sont pas compatibles avec la direction élitiste que nous prenons. Le dialogue est en cours, il a bien avancé."

"Un strict minimum a été demandé aux clubs pour la diffusion TV"

La création d’une Ligue Professionnelle devrait permettre d’accélérer les choses en ce sens. Le président Aulas souhaite la voir à l’œuvre dès juillet prochain, d’abord sous le giron de la FFF, puis avec une certaine autonomie qui pourrait permettre de revoir les droits TV à la hausse avec une "société commerciale comme chez les garçons". Mais pour attirer les diffuseurs, des changements pourraient également voir le jour en D1, comme l’a soufflé « JMA ». "Nous comptons profiter de l’appel d’offres des droits TV pour intéresser les diffuseurs, en apportant un certain nombre d’aménagements au championnat. On parle par exemple de play-offs, de matches diffusés en clair afin de valoriser la D1 Arkema. Pour le futur appel d’offres, on a répondu à un certain nombre de problématiques grâce à la création des licences. Celles-ci définissent la structure minimum demandée aux clubs."

Diffuseur exclusif de la D1 depuis 2018, Canal Plus voit ses droits arriver à échéance à la fin de la saison. De quoi permettre à d’autres chaînes d’entrer dans la danse ?