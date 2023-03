Pour le compte de la 17e journée de championnat, l’OL reçoit Guingamp à Décines. Cette rencontre fixée le samedi 25 mars à 15h sera diffusée en clair sur C8 en plus de la diffusion sur Canal+ Foot.

Des matchs accessibles au plus grand nombre, c’est l’une des volontés de Jean-Michel Aulas pour les prochains appels d’offres des droits TV de la D1 féminine. En attendant de savoir si Canal Plus gardera la main sur la retransmission du championnat français féminin pour les années à venir, la chaîne cryptée tente de prendre les devants. À l’occasion de la 17e journée, une rencontre sera diffusée en clair sur C8 et ce sera l’OL face à Guingamp.

En effet, la FFF vient d’annoncer que la réception des Guingampaises à Décines sera en co-diffusion le samedi 25 mars à 15h. Pour ceux qui ne se rendront pas sur le terrain Gérard Houllier, il sera possible d’observer les joueuses de Sonia Bompastor sur C8 ou alors sur Canal Plus Foot, comme c’est habituellement le cas dans la programmation de Canal Plus pour la D1 féminine.