OL : Lacazette dépasse une nouvelle fois Chiesa

Alexandre Lacazette après son but contre Ajaccio (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

En trompant Maxime Dupé sur penalty, Alexandre Lacazette a inscrit son 19e but de la saison en Ligue 1. Depuis ses débuts en professionnels, l’attaquant de l’OL a trouvé le chemin des filets à 119 reprises. Le voici désormais sur le podium des meilleurs buteurs lyonnais en championnat.

Il considère qu’il a inscrit un doublé vendredi soir à Toulouse, mais la LFP en a décidé autrement avec un CSC de Costa sur le but du 1-2 à la 88e minute. Qu’importe, Alexandre Lacazette se satisfaisait avant tout d’avoir vu l’OL prendre les trois points dans la Ville Rose et de signer une série de trois victoires de suite en Ligue 1. S’il a regretté son occasion manquée avec une tête à bout portant au-dessus et une égalisation toulousaine dans la continuité, le capitaine lyonnais avait montré la voie. En trompant Maxime Dupé sur penalty (33e), Lacazette avait mis l’OL sur les bons rails dans cette soirée pluvieuse.

Di Nallo toujours en tête avec 182 réalisations

Pas toujours servi quand il le fallait, à l’image de cet oubli de Rayan Cherki après seulement quatre minutes, Alexandre Lacazette n’a pas rechigné à l’effort collectif et truste désormais provisoirement en haut du classement des buteurs de Ligue 1 cette saison. Avec 19 buts, il a rejoint Kylian Mbappé (PSG) et Jonathan David (Lille) dans cette bataille qui fait rage. Dans l’histoire de l’OL, il a encore une fois gravi un échelon. Déjà deuxième meilleur buteur de l’histoire du club depuis quelques semaines, Alexandre Lacazette est devenu vendredi le troisième buteur le plus prolifique de l’OL en championnat. Avec à présent 119 buts inscrits en Ligue 1, il a laissé derrière lui Serge Chiesa (118) et pourrait bien de nouveau supplanter Bernard Lacombe (123) d’ici à la fin de la saison.