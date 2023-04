Avec trois victoires de suite et une 5e place à portée de tir, l’OL s’est relancé en championnat. Pourtant, dans le vestiaire lyonnais, faire profil bas semble être l’état d’esprit en vigueur.

Il y a une semaine, Laurent Blanc était tombé des nues quand il avait été mis au courant de l’incapacité chronique de l’OL à inverser le cours d’un match après avoir encaissé l’ouverture du score. Plus d’un an que les Lyonnais n’y étaient pas parvenus avant le match contre Rennes. Quatorze mois, c’est aussi le temps qu’il a fallu attendre pour voir le club lyonnais réussir une série de trois victoires de suite en championnat. Depuis vendredi soir, cet enchaînement a retrouvé grâce entre Rhône et Saône et continue de maintenir un espoir qui était encore fou il y a deux semaines : se retrouver européen la saison prochaine grâce à la Ligue 1.

En attendant le résultat de Lille ce dimanche, se dire que l’OL est provisoirement à trois points de la 5e place relevait de l’impensable avant le déplacement à Paris, voire tout simplement d’une certaine folie où la passion prenait très largement le dessus sur la raison. Et puis le PSG est tombé (0-1), Rennes a été renversé (3-1) quand Toulouse a joué les Père Noël vendredi soir (1-2). Neuf points sur neuf dans la besace, un statut de meilleure équipe sur la phase retour pour le plus grand plaisir de Jean-Michel Aulas et voilà l’OL de nouveau relancé à l’Europe. Cette passe de trois ne fait pas oublier le sabordage bien en règle qu’il s’est passé à Nantes en Coupe de France, mais voir le club lyonnais garder un minimum d’enjeux après cette demi-finale relève presque du miracle.

Un destin qui n'est pas dans les mains lyonnaises

Les objectifs sont certes allés decrescendo, de la Ligue des Champions à la Ligue Europa puis désormais à la Ligue Europa Conférence, mais dans cette saison chaotique, le supporter lyonnais en arrive à s’accrocher aux rares branches qu’il reste. "Il y a toujours un attrait pour une coupe d’Europe, disait Johann Lepenant avant le déplacement à Toulouse. On est à cinq points, il reste huit matchs. Toujours motivé de gagner des matchs et de participer à des compétitions. On joue au foot pour vivre ces compétitions européennes donc tant qu’on peut se qualifier, on le fera."

En faisant le job en Occitanie et en mettant la pression sur ses concurrents directs, l’OL a rempli sa part du marché. Néanmoins, il sait qu’il n’a pas vraiment son destin entre les mains, la faute à des rendez-vous manqués tout au long de la saison. Avec encore sept matchs à jouer, le club peut espérer un faux-pas de Lille et Rennes d’ici à la 38e journée. Mais il en faudra plus d’un pour espérer un avenir européen et surtout être irréprochable de son côté.

"On n'est pas en position pour parler"

Les joueurs semblent l’avoir compris et la jouent profil bas quand tout le monde se remet à croire à un sprint final positif. "En ce moment, c’est pas mal, mais on en est encore loin, a estimé Anthony Lopes à Toulouse. Il reste encore sept matchs, la route est encore longue. On a trouvé pas mal de stabilité, un peu de calme avec les leaders. Si le groupe continue d’avancer main dans la main, on peut y arriver, mais c’est très tôt pour dire quoi que ce soit."

Très tôt ou plutôt trop tard quand la saison a débuté depuis neuf mois et que les ambitions lyonnaises étaient bien loin de celles de lutter pour une 5e place qui aujourd’hui ferait les affaires de tous. L’objectif prioritaire était la Coupe de France dans cette fin de saison et les joueurs lyonnais savent très bien qu’ils ont failli. L’heure n’est donc pas à l’emballement ou à l’effusion. Il n’y a pas de quoi fanfaronner de toute façon et Alexandre Lacazette l’a bien compris. "On n’est pas en position pour parler. Je n’ai pas envie d’en parler (de la 5e place), de faire des plans. Il vaut mieux se concentrer sur nous, gagner match après match. À chaque fois, on a eu des objectifs, et on n’a pas pu les atteindre." Ce dernier fixé est un sprint en même temps qu'un chemin de longue haleine.