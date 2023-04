Entre vente et course au titre, l’OL affronte le Paris FC ce dimanche

Dans cette semaine marquée par la possibilité de voir les parts de l’OL féminin être vendues, les Fenottes retrouvent le championnat. Au Parc OL, les Lyonnaises doivent gérer au mieux le choc contre le Paris FC (15h).

Il a tenu à apporter des précisions. Après un premier communiqué mercredi soir, Jean-Michel Aulas s’est rendu au centre d’entraînement de l’OL samedi pour échanger avec les joueuses lyonnaises. Dans cette semaine où tout et son contraire a été dit, le président a cherché à apaiser les possibles tensions afin que les Fenottes préparent au mieux le choc dominical contre le Paris FC au Parc OL à 15h. Les parts de l’OL Féminin sont-elles vraiment en vente ? Oui et non.

Dans le communiqué publié en milieu de semaine, le club a tenu à démentir ces informations où Michele Kang détiendrait 52% de l’OL féminin. Le président Aulas a affiné sa pensée ce dimanche dans les colonnes du Progrès. "Rien n’est signé, même si c’est bien avancé. (…) On s’associerait avec un certain nombre d’autres investisseurs, en particulier un investisseur américain qui serait effectivement Michele Kang. Cette association permettrait de regrouper dans le futur trois ou quatre clubs dans une galaxie de clubs mondiaux, avec l’objectif de se préparer à la Coupe du monde des clubs qui devrait être mise en place par la Fifa d'ici à quelques années." Dans les faits, Kang détiendrait "52 % de la nouvelle société. Mais l’OL féminin resterait l’OL féminin, détenu à 100 % par OL Groupe. Et le président d’OL Groupe, c’est Jean-Michel Aulas", avance encore le président.

Dans ce contexte assez flou autour de la section féminine, Sonia Bompastor a un match à préparer. Et pas des moindres contre le Paris FC, quatrième au coup d’envoi à 15h. Avec encore quatre matchs de championnat à jouer, les Fenottes sont dans la dernière ligne droite de leur course au titre. Il ne faudra pas flancher contre les Franciliennes avec la pression du résultat du PSG sur les épaules. Pour ce rendez-vous, Bompastor doit en plus se passer d’Ada Hegerberg, Lindsey Horan et Damaris Egurrola. Trois absences notables dans une semaine rocambolesque. Ne reste plus qu’à espérer qu’elle se termine positivement.