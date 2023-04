Redevenus leaders, les U17 de l’OL ont la possibilité de prendre trois points d’avance sur Strasbourg. Il faudra pour ça s’imposer à Nancy, ce dimanche (11h).

Malgré les nombreuses absences, ils avaient fait le job il y a deux semaines. Privés de cadres comme Enzo Molebé ou Bryan Meyo, les U17 de l’OL n’avaient pas flanché contre Dijon (3-0) et s’étaient facilement imposés. Un succès qui leur avait permis de rester leaders du championnat et depuis une semaine, les jeunes Lyonnais peuvent faire encore mieux. Avec le nul (1-1) de Strasbourg contre ces mêmes Dijonnais le week-end dernier, l’OL a la possibilité de prendre trois points d’avance dans la course aux deux places pour les play-offs. Ces dernières semblent acquises aux formations lyonnaises et strasbourgeoises mais il est toujours mieux de terminer premier pour gérer au mieux le quart de finale de play-offs.

Pour prendre leurs distances sur Strasbourg, les joueurs d’Amaury Barlet vont devoir prendre le meilleur sur Nancy ce dimanche en fin de matinée (11h). Contre une coriace équipe nancéienne, quatrième mais qui n’a plus rien à jouer, l’entraîneur lyonnais va devoir composer avec plusieurs absences une fois de plus (Benlhalou, Meyo, Bahlouli…). Néanmoins, il peut compter sur le retour de Molebé, après sa participation au tournoi de Montaigu avec l’équipe de France U16.