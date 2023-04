OL - Paris FC (2-0) : les Fenottes se sont faites peur toutes seules

Pas forcément mis en difficulté par le Paris FC en première mi-temps, l’OL s’est rendu le match compliqué à cause d’approximations techniques notamment défensivement. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le flop : les erreurs techniques de Wendie Renard

Dimanche, l’OL a dominé les débats contre le Paris FC, c’est un fait. Seulement, les Fenottes n’ont pas eu la maitrise qu’elles auraient dû avoir dans un match avec le ballon. A cause d’un manque de mouvement et un état d’esprit peut-être lié au retour de sélection, les Lyonnaises n’ont pas montré leur meilleur visage dans cette victoire (2-0). C’est notamment le cas de Wendie Renard. Avec Vanessa Gilles, elles ont été gênées par les décrochages de Bourdieu mais c’est bien techniquement que la capitaine lyonnaise a failli contre le PFC.

Dès la 1re minute, elle a envoyé un ballon vers Morroni directement en touche. Une première erreur technique qui a montré le ton de la partie. Deux pertes de balles coup sur coup à la 11e et 12e ont rapidement fait comprendre que Renard n’était pas dans un grand jour. Une main dans la surface en fin de match et alors que le score était toujours de 1-0 aurait pu lui être sifflée même si cela aurait été sévère. Néanmoins, on a connu Wendie Renard plus conquérante.

Le top : Christiane Endler a fait les arrêts qu'il faut

On ne peut pas dire que la gardienne a vécu un après-midi des plus chauds à Décines. Entre le froid décinois et le peu d'occasions du Paris FC, Endler a plutôt été tranquille. Et pourtant, sans la Chilienne, le résultat final serait bien différent que cette victoire 2-0. On dit souvent que les grandes gardiennes sont décisives quand il le faut même sans avoir beaucoup de travail. Endler l'a rappelé ce dimanche. Coupable d'une petite erreur de main en première mi-temps, la Lyonnaise a sorti le grand jeu durant le deuxième acte. Elle se couche bien sur la frappe de Corboz (59e) avant de remporter son duel face à Ribadeira (79e). Les Fenottes peuvent souffler en étant toujours leaders et elles le doivent en grande partie à Christiane Endler.