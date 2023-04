Cette saison, le Lyonnais commettant le plus fautes en Ligue 1 est Alexandre Lacazette avec un total de 52 depuis le mois d'août. Le capitaine de l'OL devance largement ses coéquipiers.

Quand on parle de mettre de l'agressivité du côté de l'Olympique lyonnais cette saison, les supporters pensent évidemment à leur capitaine, Alexandre Lacazette. Le numéro dix ne rechigne jamais à l'effort, de la première à la dernière minute de jeu. Cependant, qui dit agressivité, dit sanction parfois. Et Lacazette est le quatrième joueur de Ligue 1 à commettre le plus de fautes depuis son retour dans le championnat de France. En 28 rencontres, il en a commis 52, soit environ 1,9 par match. Mounaïm El Idrissy (attaquant AC Ajaccio) domine les débats avec 71 coups de sifflets à son encontre cette saison (en autant de match que Lacazette).

7 cartons en 14 matchs pour Kumbedi

Avec 413 fautes en Ligue 1 2022-2023, l'OL est le 7e club français à commettre le plus de fautes en championnat (13,3 par match). Décidément, cette septième place fait de l'effet aux Gones... Pour compléter le podium, Maxence Caqueret (37) et Nicolas Tagliafico (33) sont les deuxième et troisième joueurs de l'OL à être les plus sanctionnés par le corps arbitral depuis le début de la saison. Pour finir, Saël Kumbedi est quant à lui le Lyonnais recevant le plus de cartons jaunes, avec 7 en 14 rencontres disputées. Le latéral droit sera d'ailleurs suspendu dimanche (20h45) contre l'OM.