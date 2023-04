Ce mardi, la LFP a révélé le nouveau classement des buteurs suite aux derniers matchs de championnat. Il a été jugé que Lacazette avait inscrit un seul but contre les Toulousains dimanche et non pas deux comme il le prétendait.

Contre le TFC vendredi dernier, Alexandre Lacazette a été un acteur majeur dans la victoire lyonnaise sur la pelouse des Violets (1-2). Dans un premier temps, le numéro dix rhodanien a ouvert le score sur penalty à la 34e. En toute fin de match, le capitaine était à la réception du centre de Rayan Cherki pour tenter de pousser le ballon au fond des cages adverses. Finalement, malgré la touche de balle du capitaine, c'est Logan Costa (Toulouse) qui a marqué contre son propre camp (88e). Avec le sourire en après-match, l'attaquant lyonnais a déclaré "moi, j'ai mis doublé (rires). Pour moi, c'est sûr, c'est ce qu'on m'a dit dans le vestiaire. Pour moi, c'est 20 buts et dans le vestiaire aussi."

Compteur bloqué à 19 réalisations

Dans la matinée de ce mardi, la LFP (Ligue de Football Professionnel) a mis à jour son classement des buteurs suite à la dernière journée de Ligue 1. L'instance a confirmé le CSC toulousain et donc que Lacazette était à 19 réalisations cette saison et non pas 20 comme il l'espérait. Toujours derrière Jonathan David (20) et Kylian Mbappé (20), le buteur lyonnais rêve de revenir à leur hauteur dès le week-end prochain pour le match face à Marseille (dimanche 20h45).