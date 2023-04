Jérôme Brisard choisi pour arbitrer OL - OM

(Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Dimanche, l'OL accueillera Marseille pour la 32e journée de Ligue 1. Ce choc sera dirigé par Jérôme Brisard.

Ce ne sera pas une affiche déterminante pour le podium, mais tout de même un choc entre prétendants européens en cette fin de championnat. Si l'OL et Marseille n'ont pas les mêmes ambitions sur les sept derniers matchs, la confrontation de dimanche (20h45) sera néanmoins importante. Aux commandes de ce duel, l'expérimenté Jérôme Brisard.

Brisard a arbitré deux fois l'OL cette saison

L'arbitre de 37 ans a déjà officié à deux reprises lors d'une rencontre de l'Olympique lyonnais cette saison, face à Lille (1-0 en octobre) et Auxerre (2-1 au mois de février). Il a croisé la route du club rhodanien 15 fois dans sa carrière toutes compétitions confondues.

Pour l'accompagner, on retrouvera les assistants Alexis Auger et Valentin Evrard. La VAR sera sous la direction de Yohann Rouinsard et Thierry Bouille.