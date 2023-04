OL - OM : dynamique positive contre meilleure équipe à l'extérieur

Lors du duel entre l'OL et l'OM dimanche (20h45), la meilleure équipe de la phase retour accueillera l'adversaire le plus redoutable à l'extérieur, de quoi offrir une belle confrontation.

Souvent ces dernières années, les confrontations entre l'OL et l'OM ont offert un spectacle électrique, même si ce n'était pas toujours des sommets de football. Ce dimanche (20h45), les deux rivaux se retrouvent pour la 32e journée de Ligue 1. Et on peut dire que cette affiche est attendue, d'autant plus qu'elle concerne deux équipes en lice pour des places en coupe d'Europe.

Elle promet aussi un duel entre des Lyonnais, et la statistique fait plaisir à Jean-Michel Aulas, leaders de la phase retour, et des Marseillais tourmenteurs d'adversaires à l'extérieur.

1 seule défaite pour l'OM à l'extérieur

Comme l'a rappelé le président rhodanien, son club est actuellement en tête, à égalité avec le PSG, sur les douze dernières affiches de championnat. Mais de l'autre côté, Igor Tudor et sa bande possèdent la formation la plus efficace loin de ses bases, avec 36 points glanés en 15 parties, soit 11 victoires pour une seule défaite.

Le défi sera donc de taille pour Laurent Blanc et son groupe, pas toujours à l'aise à Décines avec trois revers en 15 rencontres de Ligue 1. La dynamique des coéquipiers de Dejan Lovren, si on excepte le revers à Nantes en Coupe de France (1-0), a néanmoins équilibré quelque peu le rapport de forces pour ce face à face, d'autant plus que le public du Grand Stade devrait répondre présent dans cet "Olympico".