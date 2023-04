L’OL à la fois si près et si loin de la Ligue Europa Conférence

Longtemps englué en milieu de tableau, l’OL a redressé la barre ces dernières semaines en Ligue 1, au point de croire à nouveau à une qualification européenne. Mais à sept journées du terme, le chemin semble encore très long pour les Lyonnais.

Le week-end dernier, Paris a mis une main sur le titre en battant Lens à domicile. Si le championnat est désormais quasiment acquis aux Parisiens, le suspense reste entier dans la course aux places européennes, et même si on ne s’y attendait plus vraiment, l’OL fait bien partie des prétendants.

Certes, ce n’est pas la compétition la plus prestigieuse, mais la Ligue Europa Conférence offre à ses participants, à la condition d’aller loin dans le tournoi, de belles soirées continentales. Pour l’Olympique lyonnais, la 5e place lui permettrait également de retrouver l’Europe et de ne pas vivre une deuxième saison consécutive sans elle.

Mais le groupe de Laurent Blanc n’est pas seul sur le coup, et des adversaires comme Lille (5e), Rennes (6e), voire Reims (8e), la convoite. Sur la dynamique récente, les coéquipiers de Corentin Tolisso peuvent avoir leur mot à dire, mais la tâche s’annonce tout de même complexe.

Un calendrier ardu

D’abord car le calendrier du club rhodanien est plutôt relevé avec Marseille dimanche, mais aussi un enchaînement Monaco, Reims et Nice pour conclure l’exercice 2022-2023. Cela fait dire à notre consultant Nicolas Puydebois que “ce n’est pas gagné. Il faut toujours se méfier, en plus l’OL affronte un gros morceau, l’OM, et dans les grands rendez-vous, il répond présent. Nous n'avons pas de certitudes avec cette équipe, même s’ils sont capables de l’emporter, on l’a vu face à Paris (0-1). Si les Lyonnais battent les Marseillais, c’est dans la continuité de ce qu’ils proposent en ce moment, cela entretiendra la forme actuelle, a-t-il fait observer sur le plateau de “Tant qu’il y aura des Gones” lundi. En revanche, en cas de défaite, il restera des affiches pour atteindre la 5e place.”

Il resterait 18 points en jeu oui, mais l’écart avec le LOSC et le Stade Rennais pourrait s’agrandir et les espoirs seraient alors bien minces. Car c’est l’autre défie du Cévenol et de ses troupes, boucher le déficit de cinq longueurs qu’il possède sur les Lillois. Cela ne lui donne aucune marge de manœuvre et l’oblige pratiquement au sans-faute sur les prochaines semaines. Néanmoins, l’ancien gardien a tenu à rappeler que les “autres formations vont laisser des points en route, rien ne sera terminé même s’il y a une déconvenue dimanche”. On conseille tout de même à Anthony Lopes et à sa bande de l’emporter, afin de fêter dignement Paul Bocuse déjà, puis de pourquoi pas combler un peu leur retard.

Des raisons d'y croire pour l'OL

Un peu loin donc de cette Ligue Europa Conférence, l’Olympique lyonnais est en même temps assez près pour l’ambitionner, d’autant plus que malgré la déroute nantaise en Coupe de France (1-0), l’équipe montre un visage un peu plus convaincant dernièrement. “On est passé par beaucoup de déceptions depuis le début de la saison. Des choses ont été bien faites, mais on était dans un tel marasme négatif qu'on ne reconnaît pas certaines choses. Le match de coupe a donné raison à ceux qui sont pessimistes sur le jeu de Lyon. Mais on s'aperçoit qu'on est un peu mieux en championnat, a positivé Laurent Blanc. On fait des résultats, on fait des séries. On n'est pas dominateur, mais je pense qu'on est sur le bon chemin."

C’est aussi l’avis de Nicolas Puydebois. “Enchaîner les victoires, c'était important, et ils ne l’avaient pas fait depuis le début du championnat. Même s’il y a eu cet écart face à Nantes, on sent que des Rhodaniens qui, une fois au pied du mur, ont pris leurs responsabilités, a remarqué le triple champion de France (2003, 2004 et 2005). Ils savent qu’il faut bien finir la Ligue 1 et grâce à cet enchaînement, ils restent à portée de fusil de la coupe d’Europe. On ne sait pas ce qui peut se passer, une défaillance des uns et des autres et sur la dynamique, qu’on n'espérait plus, il est possible de passer devant au dernier moment. Et c’est positif de ne pas finir en roue libre dans le ventre mou. Il y a de l’enjeu.”

Mais, et les supporteurs et observateurs de l’OL en sont bien conscients, il est impossible de pronostiquer quoi que ce soit avec ce groupe, capable du meilleur (PSG) et du pire (Nantes) en seulement trois jours.

Prendre les matchs un par un

C’est peut-être bateau, mais finalement le capitaine Alexandre Lacazette a certainement bien résumé la chose en affirmant qu’il fallait prendre les rencontres une par une sans trop se projeter. "Franchement, oui l’objectif de la 5e place est là, mais il faut qu’on prenne les matchs les uns après les autres, qu’on arrête de faire des plans, qu’on reste sérieux, a-t-il déclaré. On verra à la fin de la saison où on est. À force de se lancer des objectifs à chaque fois, on les rate tous donc, ce serait bien qu’on reste humble et serein, qu’on gagne et qu’on arrête d’avoir des plans sur le futur." Alors place à la réception de Marseille, qui selon le résultat, rendra les prochaines semaines particulièrement intéressantes.