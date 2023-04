L'OL et le LOSC, même bilan en 2023

Dejan Lovren face à Jonathan David lors de Lille – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Depuis le 1er janvier, l'Olympique lyonnais et le LOSC affichent exactement le même bilan comptable en Ligue 1. Ce sont 26 points pris par les deux équipes.

Le 10 mars dernier, les Lillois accueillaient les Lyonnais au Stade Pierre Mauroy dans le cadre de la 27e journée de championnat. Au cours d'un match renversant, les deux équipes s'étaient quittées dos à dos (3-3) avec un doublé d'Alexandre Lacazette dans les dix dernières minutes. Concurrent direct de l'OL dans la course à l'Europe, Lille possède le même nombre de points que l'équipe entraînée par Laurent Blanc depuis le début 2023. Cette année, les Rhodaniens et les Nordistes ont un bilan de 7 victoires pour 5 nuls et 3 défaites chacun.

L'OL paie ses contre-performances du début d'année

Ce bilan fait que les deux formations ont accumulé 26 points depuis le mois de janvier, mais l'OL peut regretter de n'avoir pris qu'un point sur ses trois derniers matchs de la phase aller (Clermont, Nantes, Strasbourg). Les coéquipiers d'Anthony Lopes le paient au classement puisque les joueurs de Paulo Fonseca ont une avance de cinq points sur les Gones. Les Dogues sont 5es du championnat, une place que les Lyonnais chassent de très près dans le but de se qualifier en Ligue Europa Conférence. Cela dit, il reste encore sept journées de Ligue 1 pour départager les deux équipes et voir laquelle finira devant l'autre.