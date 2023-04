Ligue 1 : malgré sa victoire, l’OL reste à 5 points de la 5e place

En gagnant (1-2) vendredi à Toulouse, l’OL pensait mettre un peu de pression sur ses concurrents. Malheureusement, Lille et Rennes ont gagné.

Le coup de pression n’aura pas porté ses fruits. En allant s’imposer (1-2) à Toulouse vendredi soir, l’OL était revenu provisoirement à deux points de la 5e place et comptait sur les deux matchs compliqués de Rennes (contre Reims) et de Lille (contre Montpellier) durant le week-end pour grappiller quelques points dans la course à l’Europe. À la sortie de la 31e journée, c’est pourtant le statu quo dans ce sprint final. Les Lyonnais sont toujours coincés à la 7e place et compte toujours 5 points de retard sur la dernière place qualificative pour l’Europe. Toutefois, dimanche devant son écran de télévision, Laurent Blanc a certainement cru pouvoir reprendre quelques unités sur Lille. Menés au score contre Montpellier, les Dogues ont finalement renversé la vapeur en l’espace de deux minutes grâce à Jonathan David (70e) et Rémy Cabella (72e).

L'OL va devoir viser le quasi sans-faute

Lille conserve donc ses cinq points d’avance et Rennes trois, suite à sa victoire (3-0) contre Reims samedi. La preuve que dans leurs espoirs européens, les Lyonnais vont devoir réaliser un quasi-sans-faute pour passer devant leurs deux concurrents et que la tâche s’annonce compliquée. Avec les revers de Reims, Nice et Lorient durant le week-end, l’OL s’est au moins offert un matelas un peu plus confortable sur cette 7e place qu’il occupe actuellement. Seulement, ce n’est clairement pas l’objectif. La Ligue Europa Conférence ne l’était pas non plus en début de saison, mais à l’heure actuelle, elle sera bonne à prendre au moment de siffler la fin de cette saison de Ligue 1.