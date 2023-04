OL : Jeffinho a "agréablement surpris" à Toulouse

Arrivé en fin de mercato, Jeffinho n’a pas encore eu le temps de se mettre en évidence. Vendredi à Toulouse, le Brésilien en a surpris plus d’un.

On l’avait laissé sur un salto qui avait fait lever d’un seul homme le Parc OL contre Grenoble en Coupe de France. C’était fin février et Jeffinho prenait depuis son mal en patience. Eloigné des terrains pour une blessure à la suite de cette célébration, le Brésilien était revenu pendant une demi-heure contre Nantes avant la trêve, mais n’avait joué que 10 minutes dans la semaine "excitante" lyonnaise entre le PSG, Nantes et Rennes. Il attendait toujours sa 1re titularisation en Ligue 1 et la suspension de Bradley Barcola lui a été bénéfique.

Aligné aux côtés d’Alexandre Lacazette et Rayan Cherki, Jeffinho a pu montrer une partie de ses qualités techniques à Toulouse. Il semble manquer de maturité et d’une certaine intelligence de jeu, mais le Brésilien apporte un profil différent. "J’ai été agréablement surpris par sa prestation, vraiment. Il a montré encore plus de choses que ce qu’il nous montre aux entraînements, a concédé Alexandre Lacazette. Il a fait un très gros match. Je pense qu’il a été un élément très important pour nous ce soir. Il a été dur à arrêter pour les adversaires donc je suis content."

Un pur style d'ailier brésilien

Ayant provoqué le penalty du 1-0 dans un pu style brésilien, Jeffinho doit encore s’acclimater à son nouvel environnement. À 23 ans, il n’a que peu d’expérience et doit composer avec le défi physique qu’offre la Ligue 1. Néanmoins, sa prestation de vendredi soir pourrait bien changer l’image que pouvait avoir Laurent Blanc depuis son arrivée. On l’a senti réticent, sous-entend qu’il n’était pas prêt pour le championnat de France.

L'entraîneur lyonnais doit avoir en partie raison à l'image de son trou d'air physique en deuxième mi-temps, mais Jeffinho a montré qu’il pouvait apporter quelque chose dans cette fin de saison par ses dribbles. Ce n’est pas Anthony Lopes qui va s’en plaindre. "Il fait du Jeffinho (rires). Il faut qu’il continue ses bonnes performances. Il avait fait un très bon match contre Grenoble (avec un but en Coupe de France, le 28 février) avant de se blesser. Ce qu’on va lui demander, c’est d’enchaîner les matchs et les bonnes performances, on en a besoin. Il faut qu’on avance tous ensemble." À défaut d'avoir marqué dans le jeu, Jeffinho a au moins marqué des points.