Toulouse – OL (1-2) : Jeffinho marque des points

Lopes s’est montré agacé à Toulouse malgré la victoire (1-2) / (Photo by Valentine CHAPUIS / AFP)

L'OL a signé une victoire importante à Toulouse (1-2). Pour sa première titularisation en Ligue 1, le Brésilien Jeffinho a montré qu'il avait du ballon.

Top : Jeffinho se fait remarquer

Il a marqué des points. Titularisé pour la première fois en Ligue 1 en l’absence de Bradley Barcola, le Brésilien Jeffinho s’est dévoilé aux yeux des suiveurs de la Ligue 1. Dribbles chaloupés, à l’aise techniquement, rapide… À Toulouse, le jeune ailier (23 ans) a montré l’étendue de son talent. Lors du premier acte, il se met en évidence : après un beau dribble, il crochète avant de frapper. Le portier du TFC Dupé veille au grain (18e).

Mais c’est surtout dix minutes plus tard que le jeune Brésilien va s’illustrer. Lors d’une contre-attaque, le natif de Volta Redonda (Etat de Rio Janeiro) effectue un joli geste pour se défaire de Suazo. Le latéral fait faute dans sa surface de réparation (37e). Une aubaine pour Lacazette d’ouvrir la marque sur penalty (0-1, 38e). Dans le second acte, Jeffinho s'est montré, il est vrai, plus discret. Quoi qu’il en soit, l’ancien joueur de Botafogo, enrôlé l’hiver dernier, a affiché à Toulouse un visage intéressant. À revoir.

Flop : l’OL pas encore assez tueur

Si l’Olympique lyonnais a réalisé à Toulouse (1-2) un gros coup en signant une troisième victoire de rang en Ligue 1, il s’est encore joué à se faire peur. Alors qu’il a ouvert le score sur penalty, l’OL n’a pas réussi à se mettre à l’abri. En somme, à concrétiser ses actions. On pense notamment, on imagine, lui le premier, à l’occasion d'Alexandre Lacazette juste après l’ouverture du score sur penalty (38e). Vendredi, les Lyonnais ne se sont pas rendus les choses faciles et ont trop péché dans la finition. Fort heureusement, ils ont pu repartir du Stadium avec les trois points de la victoire. Il ne s’agit pas ici de faire la fine bouche, mais de retenir la leçon pour les sept dernières rencontres...