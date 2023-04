OL : les Fenottes devant leurs supporteurs vendredi

Vendredi, la séance d'entraînement des Fenottes se déroulera devant les supporteurs à partir de 11 heures.

Pour les jeunes Lyonnais et Lyonnaises, les vacances du printemps se concluent dimanche prochain. Mais avant de retourner aux activités scolaires, les supporteurs rhodaniens pourront assister à un entraînement des Fenottes vendredi 21 avril dès 11 heures.

En effet, la séance sera ouverte au public au centre de l'OL à Décines. Il s'agit d'une habitude récemment pour le groupe de Sonia Bompastor, qui a déjà évolué à plusieurs reprises face à ses fans lors des entraînements. La dernière fois remonte au 13 mars dernier.

Préparer le sprint final

Victorieuses du Paris FC dimanche (2-0), les coéquipières d'Eugénie Le Sommer abordent la dernière ligne droite de la saison avec trois affiches de D1 à disputer, plus la finale de la Coupe de France. Néanmoins, leur prochain match est prévu le 6 mai à Dijon. Elles ont donc le temps de bien préparer ce sprint final et particulièrement le double duel face au PSG (13 et 20 ou 21 mai).