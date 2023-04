OL : Thierry Henry conseille à nouveau Rayan Cherki

Dimanche, Thierry Henry est revenu sur le cas Rayan Cherki. Il lui a conseillé d'apporter des changements dans son jeu s'il souhaite devenir un joueur efficace.

Le 2 avril dernier, à l'issue de la rencontre PSG - OL (0-1), la légende d'Arsenal Thierry Henry et l'entraîneur de l'OL Laurent Blanc s'étaient montrés critiques envers le jeune Rayan Cherki. Dimanche, sur Prime Video, l'ancien Gunner a souhaité revenir sur le cas du jeune milieu offensif de l'Olympique lyonnais.

Conscient des qualités de ce dernier, le consultant considère que Cherki doit devenir plus tranchant dans son jeu. "Il doit apprendre à tuer, comme a dit Lolo (Laurent Blanc). Après, on n'est pas là pour parler de ses qualités. Pied droit, pied gauche, mettre les joueurs au sol, mettre la balle en retrait, savoir à quel moment faire le geste juste. Les grands joueurs, c'est ce qu'ils arrivent à faire", a déclaré Thierry Henry.

"Maintenant, il faut être efficace"

Pour passer un palier, le champion du monde 98 préconise à Cherki de devenir efficace. Buts et passes décisives, c'est ce que veut voir Thierry Henry ressortir du talent lyonnais. "Maintenant, il est jeune. Lolo l'a bien dit. Il est sur le chemin pour devenir un grand joueur. Il a Lacazette à côté de lui pour lui montrer et lui dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, a estimé l'ex-coach monégasque. Maintenant, il faut que ce soit des passes ou des buts quand il termine sur ses crochets, sur ses passements de jambes. La qualité de Cherki, on la connait tous. C'est un potentiel énorme, mais désormais, il faut être efficace", a complété celui que l'on surnomme "Titi".