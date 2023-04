Jeffinho, OL, Cherki, OM… Votre avis nous intéresse

Après un intermède mardi dernier, "Tant qu'il y aura des Gones" est de retour à sa case habituelle en ce lundi 17 avril. À partir de 18h, l'équipe de TKYDG reviendra notamment sur différents thèmes comme la première titularisation de Jeffinho ou la gestion de Rayan Cherki par Laurent Blanc.

Retour aux bonnes vieilles habitudes pour "Tant qu’il y aura des Gones". Après une dernière émission tournée mardi dernier, votre rendez-vous hebdomadaire du lundi est bel et bien de retour ce lundi 17 avril à partir de 18h. Nicolas Puydebois sera bien présent pour accompagner une nouvelle fois Razik Brikh sur le plateau de TKYDG. La fine équipe accueillera Ahmed Aït Ouarab, ancien milieu né à Bourgoin-Jallieu et qui a été adjoint à Lyon La Duchère avant d’occuper ce même rôle au sein de la sélection de la Mauritanie avec Corentin Martins.

Trois jours après la victoire (1-2) à Toulouse, la prestation de l’OL en Occitanie sera forcément décryptée avec notamment un gros plan sur Jeffinho. Pour sa première titularisation en Ligue 1, le Brésilien a provoqué un penalty, mais aussi apporté un peu de folie par ses dribbles. La question est de savoir si l’ancien de Botafogo peut être un joueur prometteur de l’OL dans les prochains mois ?

De promesses, il en est question depuis des années avec Rayan Cherki. Alternant entre ombre et lumière au Stadium, le joueur offensif lyonnais voit Laurent Blanc manier la carotte et le bâton avec lui. La gestion de l’international Espoir sera le deuxième thème abordé sur le plateau de TKYDG avant de se tourner vers l’Olympico, dimanche (20h45). Avec cinq points de retard sur l’Europe, l’OL peut-il parvenir à son objectif contre l’OM ?

Pour y répondre, vous pouvez laisser vos interrogations et remarques sur ces sujets et sur le reste de l'actualité de l'OL dans l'espace dédié aux commentaires. Ce numéro de "Tant qu'il y aura des Gones" sera diffusé en direct sur nos plateformes Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.