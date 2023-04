Buteuse décisive dans la victoire de l’OL contre le Paris FC, Vanessa Gilles continue de monter en puissance. La défenseuse canadienne a, elle aussi, regretté le visage lyonnais en première période dimanche.

On ne l’arrête plus. Ayant entretenu l’espoir lyonnais à Chelsea il y a quelques semaines, Vanesse Gilles a récidivé de la tête dimanche face au Paris FC (2-0). En coupant bien le corner de Selma Bacha, la défenseuse lyonnaise a permis à l’OL de prendre l’avantage dans cette rencontre des plus compliquées pour les Fenottes. Son troisième but de la saison, son deuxième en championnat après avoir été la 100e buteuse de l'histoire à Soyaux. "Entre le nombre de coups de pied arrêtés qu’on a et les atouts techniques des tireuses, que ce soit Wendie, Signe ou moi, c’est un point fort de l’équipe. Je commence à marquer donc j’espère que ça va continuer."

Gilles, la bonne surprise lyonnaise

Un but plus un clean-sheet, le 12e de la saison pour la défense lyonnaise, l’après-midi dominical avait de quoi être parfait pour Gilles et l’OL. Néanmoins, comme Sonia Bompastor, la Canadienne a regretté certaines erreurs durant cette partie ayant permis au Paris FC de continuer à y croire. Entre approximations techniques et manque d’envie, tout n’a finalement pas été tout rose au Parc OL. Ce visage, Vanessa Gilles l’explique en partie par la trêve internationale et le peu de préparation pour cette 19e journée de D1 féminine. "C’est toujours compliqué en revenant de sélection. (…) On pouvait faire mieux techniquement et tactiquement. On est un peu déçu de nous sur la première mi-temps. On ne trouvait pas de solutions, on leur donnait le ballon un peu trop facilement. Il va falloir améliorer ça avec les gros matchs à venir." Les Lyonnaises ont désormais trois semaines pour remédier à tout ça.